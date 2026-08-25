Коли (ймовірно) вийде The Witcher 4

Напередодні виставки Gamescom генеральний директор компанії Міхал Новаковський опублікував спеціальне відеозвернення. Він підтвердив, що розробники наразі активно працюють над абсолютно новою сагою, де головною героїнею стане Цірі, пише IGN. Наразі вікно релізу встановили на 2028 рік. Точний місяць не розкрили.

Наша команда в головному офісі наполегливо працює над абсолютно новою сагою на чолі з Цірі. Просто кажучи, це наша найбільша, найсміливіша та найамбітніша гра на сьогодні,

– прокоментував спільний генеральний директор CD Projekt RED Міхал Новаковський.

To our beloved fans, players, and community:



As we near #gamescom in just a few days, CD PROJEKT RED Joint-CEO Michał Nowakowski would like to personally invite YOU to join us there, and hear about the future of The Witcher franchise! pic.twitter.com/Jyam30SrQH — The Witcher (@thewitcher) August 24, 2026

Як відомо, перед релізом наступної гри користувачі отримають велике доповнення до третьої частини під назвою "Пісні минулого" (Songs of the Past). Це розширення створюють спільно з фахівцями з Fool's Theory, і воно вийде у 2027 році на PlayStation 5, Xbox Series X і Xbox Series S, а також персональних комп'ютерах.

Сюжет розповість про окрему пригоду Геральта з Рівії, яка стане своєрідним вступом до майбутньої великої гри. Організатори обіцяють, що за масштабом новинка буде схожою на відоме доповнення "Кров і вино", а головний герой отримає загадковий третій меч.

Амбітні плани та цифрове майбутнє

Автори створюють нову гру з кодовою назвою Polaris з нуля на базі Unreal Engine 5. Над масштабним проєктом працюють понад 500 спеціалістів. Якщо розробники дотримаються обіцяного темпу випуску кожні три роки, то п'яту частину можна чекати у 2031 році, а шосту – у 2034 році.

Я знаю, що це довге очікування і ви хотіли б зіграти раніше, але дозвольте команді приготувати все як слід,

– додав Міхал Новаковський.

Попри тривале очікування, прихильникам доведеться звикати до нових реалій ринку. Оскільки компанія Sony планує завершити випуск дисків для консолей після січня 2028 року, наступна частина популярної рольової гри з великою ймовірністю стане повністю цифровим релізом. Водночас третя частина франшизи нещодавно подолала неймовірну позначку в 65 мільйонів проданих копій.