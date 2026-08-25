Когда (вероятно) выйдет The Witcher 4

Накануне выставки Gamescom генеральный директор компании Михал Новаковский опубликовал специальное видеообращение. Он подтвердил, что разработчики в настоящее время активно работают над совершенно новой сагой, где главной героиней станет Цири, пишет IGN. На данный момент окно релиза установлено на 2028 год. Точный месяц не раскрыли.

Наша команда в головном офисе упорно работает над совершенно новой сагой во главе с Цири. Проще говоря, это наша самая большая, самая смелая и самая амбициозная игра на сегодняшний день,

– прокомментировал совместный генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковский.

Нашим любимым фанатам, игрокам и сообществу:



Поскольку до #gamescom осталось всего несколько дней, совместный генеральный директор CD PROJEKT RED Михал Новаковский хотел бы лично пригласить ВАС присоединиться к нам там и узнать о будущем франшизы "Ведьмак"! pic.twitter.com/Jyam30SrQH – The Witcher (@thewitcher) 24 августа 2026

Как известно, перед выходом следующей игры пользователи получат большой пакет дополнений к третьей части под названием "Песни прошлого" (Songs of the Past). Это дополнение создается совместно со специалистами из Fool's Theory и выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, а также на персональных компьютерах.

Сюжет расскажет об отдельном приключении Геральта из Ривии, которое станет своеобразным вступлением к будущей большой игре. Организаторы обещают, что по масштабу новинка будет схожа на известное дополнение "Кровь и вино", а главный герой получит загадочный третий меч.

Амбициозные планы и цифровое будущее

Авторы создают новую игру под кодовым названием Polaris с нуля на базе Unreal Engine 5. Над масштабным проектом работают более 500 специалистов. Если разработчики будут придерживаться обещанного темпа выпуска каждые три года, то пятую часть можно ожидать в 2031 году, а шестую – в 2034 году.

Я знаю, что это долгое ожидание и вы хотели бы сыграть раньше, но позвольте команде подготовить все как следует,

– добавил Михал Новаковский.

Несмотря на длительное ожидание, поклонникам придется привыкать к новым реалиям рынка. Поскольку компания Sony планирует прекратить выпуск дисков для консолей после января 2028 года, следующая часть популярной ролевой игры с большой вероятностью станет полностью цифровым релизом. В то же время третья часть франшизы недавно преодолела невероятную отметку в 65 миллионов проданных копий.