CD Projekt Red розповіла, яким буде відкритий світ в The Witcher 4

Розробники зі студії CD Projekt Red поділилася новими подробицями про свій підхід до створення відкритого світу The Witcher 4. Режисер оповіді Філіп Вебер та виконавчий продюсер Малгожата Мітренга обговорили проект в інтерв'ю для Video Games Chronicle, проливаючи світло на масштаб гри, філософію дизайну та напрямок розповіді.

За словами Мітренги, The Witcher 4 буде масштабною, схожою за розміром на The Witcher 3: Wild Hunt, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

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Однак Вебер наголосив, що основна увага в новій грі приділяється не розміру, а глибині та зануренню.

Відкритий світ не обов'язково має бути більшим, більшим і більшим. Він може бути глибшим, більш захоплюючим і системним,

– пояснив він.

Команда прагне створити змістовний відкритий світ, уникаючи повторень і гарантуючи, що кожен елемент слугує певній меті.

"Не може бути нескінченно багато значущих і цікавих речей. Як тільки речі починають повторюватися, світ стає занадто великим", – додав Вебер.

Спадщину серії The Witcher вшанують

CD Projekt Red прагне вдосконалити те, що полюбилося фанатам у перших трьох іграх, і водночас звернути увагу на ті сфери, які потребують покращення.

Ми робимо гру, в яку, як фанати серії, хотіли б грати самі, – сказав Мітренга.

Мета студії – зберегти суть Відьмака, водночас покращивши ігровий досвід гравців за допомогою нових систем та методів розповіді історії, зазначив він.

Хоча конкретні деталі сюжету залишаються в таємниці, CDPR підтвердили, що Цирі буде центральною фігурою в історії. Вона пройшла Випробування Травами і готується стати відьмачкою. Однак вона не володітиме тією ж силою, що була у Відьмаку, що сигналізує про новий напрямок розвитку історії її персонажа.

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Дата виходу гри

The Witcher 4 все ще перебуває в розробці, і офіційна дата релізу не оголошена. Фанати з нетерпінням чекають на оновлення, оскільки CD Projekt Red працює над створенням гри, яка вшанує спадщину серії, одночасно розширюючи межі ігор з відкритим світом.