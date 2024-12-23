CD Projekt Red розповіла, яким буде відкритий світ в The Witcher 4

23 грудня 2024, 21:58
Читать новость на русском
Автор: Михайло Года

Розробники зі студії CD Projekt Red поділилася новими подробицями про свій підхід до створення відкритого світу The Witcher 4. Режисер оповіді Філіп Вебер та виконавчий продюсер Малгожата Мітренга обговорили проект в інтерв'ю для Video Games Chronicle, проливаючи світло на масштаб гри, філософію дизайну та напрямок розповіді.

За словами Мітренги, The Witcher 4 буде масштабною, схожою за розміром на The Witcher 3: Wild Hunt, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

Дивіться також Урок Cyberpunk 2077 засвоєно: CDPR розповіла про підхід до розробки The Witcher 4

Однак Вебер наголосив, що основна увага в новій грі приділяється не розміру, а глибині та зануренню.

Відкритий світ не обов'язково має бути більшим, більшим і більшим. Він може бути глибшим, більш захоплюючим і системним,
– пояснив він.

Команда прагне створити змістовний відкритий світ, уникаючи повторень і гарантуючи, що кожен елемент слугує певній меті.

"Не може бути нескінченно багато значущих і цікавих речей. Як тільки речі починають повторюватися, світ стає занадто великим", – додав Вебер.

Спадщину серії The Witcher вшанують

CD Projekt Red прагне вдосконалити те, що полюбилося фанатам у перших трьох іграх, і водночас звернути увагу на ті сфери, які потребують покращення.

Ми робимо гру, в яку, як фанати серії, хотіли б грати самі, – сказав Мітренга.

Мета студії – зберегти суть Відьмака, водночас покращивши ігровий досвід гравців за допомогою нових систем та методів розповіді історії, зазначив він.

Хоча конкретні деталі сюжету залишаються в таємниці, CDPR підтвердили, що Цирі буде центральною фігурою в історії. Вона пройшла Випробування Травами і готується стати відьмачкою. Однак вона не володітиме тією ж силою, що була у Відьмаку, що сигналізує про новий напрямок розвитку історії її персонажа.

Читайте на сайті Розробники The Witcher 4 розкрили розмір карти та кількість квестів у грі

Дата виходу гри

The Witcher 4 все ще перебуває в розробці, і офіційна дата релізу не оголошена. Фанати з нетерпінням чекають на оновлення, оскільки CD Projekt Red працює над створенням гри, яка вшанує спадщину серії, одночасно розширюючи межі ігор з відкритим світом.