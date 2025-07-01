The Witcher 4 збереже найціннішу особливість, за яку ми всі так любимо третю частину

У CD Projekt Red підтвердили, що команда розробників збирається зберегти головну інновацію, яку принесла нам гра The Witcher 3. У четвертій частині нам обіцяють, що все буде точно не гірше.

Унікальний підхід до квестів

The Witcher 3 відзначився не лише відкритим світом і персонажами, а й тим, як були побудовані квести. CD Projekt Red свідомо відмовилася від типових завдань, у яких гравця змушують збирати умовні п’ять грибів чи десять сувоїв для якогось персонажа. Натомість у грі діяв принцип "ніяких квестів на принеси-віднеси". Кожне завдання мало свою драму, сюжетний поворот або моральну дилему. Це зробило гру прикладом якісного наративу в RPG, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Дивіться також Чи дійсно те, що ми бачили в технічному демо The Witcher 4 є реальним ґеймплеєм

Цей підхід не лише сподобався гравцям, а й став основою дизайнерської філософії студії. Інші розробники швидко взяли це за галузевий стандарт і почали застосовувати аналогічну стратегію в своїх проєктах. Тож можна сказати, що третій "Відьмак" змінив усю ігрову індустрію, першим застосувавши цю ідею. Саме тому The Witcher 4 збереже її. Про це розповів наративний директор проєкту Філіп Вебер.

Вебер наголосив, що студія врахувала як помилки, так і сильні сторони третьої частини, і чітко розуміє, чого чекає аудиторія. За його словами, багато правил створення квестів з The Witcher 3 тепер записані як інструкції для нових членів команди, які працюють над четвертою частиною.

"Ми не можемо це зламати", – підкреслив Вебер. Він зазначив, що нам слід очікувати й багато нових можливостей, але основа залишиться незмінною.

Точна дата релізу The Witcher 4 поки що не оголошена. CD Projekt Red вже представила технічну демоверсію на базі Unreal Engine 5. Очікувати гру раніше 2027 року навряд чи варто, однак офіційного підтвердження цих термінів немає.

Дивіться нову демонстрацію The Witcher 4: відео