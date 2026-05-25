Ремейк першого "Відьмака" поставив CD Projekt Red у глухий кут

Робота над ремейком першої гри серії "Відьмак" виявилася для CD Projekt Red набагато складнішою, ніж очікували в студії. Через майже два десятиліття після релізу команда раптом зрозуміла, що втратила критично важливу частину власної історії.

Під час конференції Digital Dragons провідний технічний сценарист Ярослав Ручинський розповів, із якими труднощами зіткнулася CD Projekt Red під час створення ремейка першої частини The Witcher, пише Games Radar.

За його словами, у студії лише у 2022 році повною мірою усвідомили наслідки відсутності системної документації старих проєктів. Саме тоді компанія офіційно оголосила про роботу над сучасним переосмисленням культової RPG 2007 року.

Справжній вплив нашої щоденної культури документування вдарив по нас у 2022 році, коли ми оголосили світу, що хочемо зробити ремейк "Відьмака",

– прокоментував ситуацію Ручинський.

Виявилося, що за роки після релізу оригінальної гри студія практично не зберегла технічних матеріалів та внутрішніх знань про процес розробки. Через це команді довелося буквально відновлювати багато речей майже з нуля.

Ми отримали завдання відтворити класичну гру для сучасної аудиторії, але зрозуміли, що у нас майже не залишилося технічних знань того часу,

– додав він.

Частково ситуацію врятувала співпраця з Fool's Theory – студією, яка допомагає CD Projekt Red у роботі над ремейком. За словами Ручинського, серед її працівників є ветерани, які ще пам'ятають створення першого "Відьмака" і змогли поділитися так званими "племінними знаннями" – неформальним досвідом, який ніколи не був записаний.

Втім, навіть цього виявилося недостатньо. Розробник наголосив, що за 18 років людська пам'ять неминуче стирає деталі, а багато процесів уже просто неможливо точно відтворити.

"Ми часто займаємося професійними здогадками. Іноді це схоже на спробу скласти пазл, де половину деталей навіть не поклали в коробку", – зізнався він.

Ручинський зазначив, що головний урок цієї ситуації для студії очевидний – будь-яка документація краща за її повну відсутність, навіть якщо вона хаотична або незручна.

Якщо документація є, ви можете витратити час і ресурси та зрештою зрозуміти, як усе працювало. Але якщо її немає – у вас буквально нічого немає. Це неможливо нормально відновити через реверсний аналіз,

– пояснив технічний сценарист.

Він також додав, що належне збереження внутрішніх матеріалів сьогодні може позбавити студію величезної кількості проблем у майбутньому – особливо через 5 – 10 років після релізу гри.

Для CD Projekt Red це вже не перший випадок, коли розробка великих RPG супроводжується серйозними труднощами. Під час створення The Witcher 3: Wild Hunt команда також переживала численні проблеми та переробки.

Один із колишніх розробників раніше згадував, що йому доводилося буквально спостерігати, як його робота "розвалюється на очах" у процесі створення гри.

Зараз студія паралельно працює не лише над ремейком першого The Witcher, а й над The Witcher 4. Історія з утраченими архівами, схоже, стала для компанії серйозним уроком щодо важливості збереження внутрішніх напрацювань.