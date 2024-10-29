Кандидат у віцепрезиденти США Тім Волз виявився затятим шанувальником відомої ігрової консолі
Джерело:Gamesradar+
Кандидат у віцепрезиденти США від демократичної партії Тім Волз вразив геймерську спільноту, провівши трансляцію з популярної ретро-гри з відомої консолі.
У рамках передвиборчої кампанії Волз завітав на трансляцію до політикині Александрії Оказіо-Кортез, яка серед іншого відома тим, що час від часу стримить ігри на Twitch.
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Кандидат у віцепрезиденти США "олдскульний геймер"
Як повідомляє Gamesradar+, в розмові Волз заявив, що він "хлопець зі старої школи" у всьому, що стосується геймінгу.
Я геймер у першому поколінні,
– сказав політик.
Пригадуючи молодість, Тім Волз розповів, що був справжнім фанатом таких ігрових автоматів як Asteroids, Missile Command та Pac-Man.
Момент з трансляції – дивіться відео
Вже згодом майбутній конгресмен поринув у світ ігрових консолей.
Я був фанатиком Sega, фанатиком Dreamcast. Я думав, що вона завоює світ,
– підкреслив він свою глибоку прихильність до консолі Sega.
Щодо улюбленої гри політика на цій платформі, то нею виявилася серія Crazy Taxi, яка здається Волзу "дещо менш жорстокою" версією GTA.