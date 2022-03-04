На тлі російської агресії: українські стрімери звернулися до керівництва Twitch

Популярні українські стрімери записали звернення до керівництва Twitch. Вони висунули одразу кілька вимог до адміністрації цієї платформи.

Відповідне відео з'явилося на сторінці відомого українського стрімера з нікнеймом Olsior. Взяти участь в такому звернені вирішило чимало популярних осіб, які проживають на території України.

До теми ESL та BLAST припиняють співпрацю з російськими кіберспортивними організаціями

Звернення українських стрімерів до Twitch

Вони відзначили, що в їхній дім прийшла російська армія та влаштовує там справжній терор. А тому вони хочуть звернутися до керівництва Twitch одразу з кількома проханнями. Українські стрімери хочуть, щоб ця платформа залишалася працювати на території Росії. На їхню думку, Twitch – це хороша платформа для того, щоб доносити правдиву інформацію молодій російській аудиторії, яка хоче її знати.

Що вимагають українські стрімери від Twitch

Вони хочуть, щоб адміністрація Twitch блокувала всі трансляції, на яких можна побачити вулиці міст України. Також українські стрімери просять керівництво цієї платформи виділити більше модераторів для захисту від фейків та осіб, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та підтримують війну.

На їхню думку, наразі потрібно дуже швидко реагувати на всі подібні речі, а тому вони пропонують адміністрації Twitch створити прямий канал зв'язку з українськими стрімерами. Також вони додають, що продовжать боротися з всім цим навіть у тому випадку, якщо керівництво платформи не вийде з ними на діалог.

Звернення українських стрімерів до адміністрації платформи Twitch: відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!