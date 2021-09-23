Зате точно без чітерів – геймер створив власну Call of Duty: Warzone всього за 48 годин

Один геймер настільки втомився від засилля чітерів у Warzone, що всього за 48 годин відтворив подобу гри з робочою системою здоров'я, зброєю, лутом та ворогами, контрольованими штучним інтелектом. Детальніше – у матеріалі.

Гравець Call of Duty: Warzone витратив 48 годин на створення власної версії гри, про що розповів у відео на YouTube.

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Warzone прямо зараз – одна з найпопулярніших відеоігор. Вона дозволяє гравцям зануритися у звичний геймплей королівської битви, щоб поборотись за виживання, та робить це найкраще серед представників жанру. На жаль, величезною проблемою проєкту є постійний ріст числа чітерів, які буквально руйнують все враження від гри звичайним геймерам.

Саме це побудило початківця у сфері розробки відеоігор Усмана Сіддікі створити свій варіант гри, у якій шахраї не завадять йому бути найкращим. До того ж за словами ентузіаста це прекрасний спосіб розвинути власні навички.

Повне відео Усмана



Встановивши таймер на 48 годин, геймер почав зі створення фізичних особливостей гри: те, що починалося як білий куб швидко стало основою майбутнього проєкту. Далі Усман зосередився на броні, що захищає гравця, шкалі здоров'я та грошах, які користувач може накопичувати в грі.

Моделі основних типів зброї з Warzone молодик знайшов у вільному доступі одразу з анімаціями, що заощадило йому час. Для відтворення звуків у своєму проєкті Усман використав відеоролики ігрового процесу Warzone з YouTube, а схожу за стилістикою мапу також запозичив із безкоштовних ресурсів.

Звичайно, кінцевий результат навіть не наблизився до масштабів роботи Raven Software, проте запальний ентузіазм хлопця все ж заслуговує похвали, особливо як для гри, яку було створено всього лиш за 2 доби.