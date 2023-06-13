Тодд Говард розповів яка відеогра Bethesda стане останньою, зробленою під його керівництвом

Легендарний багаторічний очільник студії Bethesda Тодд Говард розповів про свої плани на майбутнє, назвавши проєкт, який, ймовірно, стане для нього останнім перед заслуженою пенсією. Деталі – у матеріалі.

Ікона ігрової індустрії Тодд Говард нещодавно поділився гіркими новинами щодо одного з найбільш довгоочікуваних проєктів студії Bethesda, щоправда, вони стосуються не гри, а самого розробника.

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У рамках пресконференції з нагоди скорого випуску Starfield, виконавчий продюсер Bethesda коротко розповів про інший великий майбутній проєкт компанії, довгоочікувану The Elder Scrolls 6.

За словами Говарда, саме TES 6 стане наступною великою грою студії, а за нею вийде Fallout 5. Однак Говард обережно припустив, що з випуском нових "сувоїв" він може покинути керівну роль в компанії.

В інтерв'ю виданню IGN він розмірковував про те, як розробка ігор змінилася за довгі роки.

Тепер замість того аби завершити гру і перейти до наступної, команди розробників підтримують кожен реліз місяцями, а то й роками. Цей акцент на довгостроковій підтримці та регулярних оновленнях – це те, що змушує Говарда задуматися про майбутнє.

Starfield також перейме це сучасне віяння, Тодд і команда прагнуть забезпечити широку довгострокову підтримку та постійне оновлення гри.

Трейлер Starfield: відео

Говард також повідомив, що оскільки очікування до The Elder Scrolls 6 зростають, то цей проєкт спонукає до серйозних роздумів. Хоча розробник вирішив не розповідати усі їх деталі, плин часу явно викликає у нього занепокоєння.

Тодд відкрито визнав, що не стає молодшим, і розмірковує чи надовго його ще вистачить аби "залучати" нових гравців до ігор Elder Scrolls.

Хоча офіційна дата релізу наступної частини The Elder Scrolls ще не оголошена, ця новина, безсумнівно, сигналізує про можливий кінець однієї з найвидатніших кар'єр в історії індустрії.