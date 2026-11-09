Секрет успіху – колишній колега розповів про головний талант Тодда Говарда у розробці ігор

Ветеран Bethesda та головний розробник Skyrim Брюс Несміт висловив похвалу на адресу боса студії Тодда Говарда. Колишній колега розкрив, у чому полягає головний талант легенди ігропрому.

Ім'я Тодда Говарда знає чи не кожен шанувальник відеоігор, проте його підхід до створення віртуальних світів довго залишався таємницею. Нещодавно колишній провідний геймдизайнер Skyrim розкрив головну розробницьку суперсилу очільника Bethesda, повідомляє PC Gamer.

Погляд очима звичайного гравця

Розробники часто занурюються у складні механіки та створюють концепції з позиції так званої "вежі зі слонової кістки".

Брюс Несміт, який тривалий час працював у Bethesda, поділився деталями про співпрацю з керівником студії під час розлогого інтерв'ю для The Examined Game. За його словами, Говард володіє рідкісним умінням дивитися на гру очима пересічного користувача та вчасно спрощувати надто складні елементи.

Я, безумовно, думаю про ігри глибше, ніж звичайний гравець. А він здатен поглянути крізь це і сказати: "О так, вони шукають тут трохи радості. Не заважайте їм своєю математикою та складними рішеннями",

– заявив Несміт.

Під час щоденної роботи з кодом фахівці легко переускладнюють ігрові системи. У такі моменти керівник проєкту виступає необхідною противагою, яка відсікає зайве задля комфорту аудиторії.

Повне інтерв'ю: дивіться відео

Попри успіх цієї філософії у минулому, надмірне спрощення може мати й зворотний бік.

Наприклад, у Starfield, яка також відзначилася технічними проблемами на PS5, базові елементи рольової системи виявилися настільки елементарними, що гра втратила частину тієї динаміки та глибини, за яку фанати полюбили попередні проєкти студії.

Отож, як і у всьому, тут слід шукати золоту середину.