Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: класичний Маріо та ігри від Electronic Arts

Джерело:24 канал
Головною подією цього тижня стала презентація ремастера Mass Effect. Щоправда, користувачі платформи Reddit створили не так й багато мемів про цю гру, тому топ вийшов дуже різноманітним.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: чого хочуть вампірки та ефект RTX
Кількість лайків – 7 тисяч
Автор – kikimaru024
Кількість лайків – 12 тисяч
Автор – Vulkir
Оригінал
Ремастер
Кількість лайків – 24 тисячі
Автор – bradhrad
Коли ви починаєте отримувати задоволення від ігор Electronic Arts:
почекай, це незаконно.
Кількість лайків – 25 тисяч
Автор – Gorotheninja
Кірю: боже. Що ти бачиш?
Маджима: ні чорта. Нумо поміняємося місцями
Кількість лайків – 55 тисяч
Автор – DuceSantanu
Коли я намагаюсь грати у браузерну гру на своєму комп'ютері 2008 року:
Комп'ютерні кулери:
Материнська плата:
Диспетчер завдань:
Процесор:
Я:
Кількість лайків – 76 тисяч
Автор – AlexToske
Дитина, якій 7 років: Fortnite провів перший віртуальний концерт
Я, інтелектуал:
Кількість лайків – 77 тисяч
Автор – BloodStone29
Гаразд, хлопці, чому б нам не заспокоїтися
Кількість лайків – 83 тисячі
Автор – AngryCobraChicken
Боузер: боже мій, я не можу дочекатися, коли він прийде сюди. Маріо, готуйся до восьми складних світів.
Маріо:
Кількість лайків – 90 тисяч
Автор – SrGrafo
– це було близько
– так, це було досить весело
– зараз лише одна річ може зіпсувати цей досвід
Ворожий гравець: це було дуже легко, отримайте!
Кількість лайків – 126 тисяч
Автор – Valenderio
Пацієнт: док, я відчуваю, що старію.
Доктор: хммм… Скажіть мені, а ви грали у Final Fantasy VII одразу після її релізу?
Пацієнт: так, я грав у дитинстві. Це моя улюблена відеогра.
Доктор: пацієнт майже мертвий.