Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: роздуми Кратоса та космічний пінг

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього тижня до топу знову потрапив Кратос, а також геймерів зацікавили фото із Марсу.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "брутальність" Кратоса та логіка GTA Online

10 місце – Жива зброя у Spore

Кількість лайків – 13 тисяч

Автор – Lykoloo

9 місце – Як це виглядає насправді

Кількість лайків – 14 тисяч

Автор – ivicaa

Я та мій ранець:

8 місце – Тепер він спалить все

Кількість лайків – 38 тисяч

Автор – MorsCentauri

– є лише один розумний спосіб вирішити це.

– просто направлю туди вогонь!

– почекай, що це за червона смужка?

Тімоті, поборник полум'я:

7 місце – Коли забув ім'я

Кількість лайків – 43 тисячі

Автор – LastAd1543

Коли не можеш згадати ім'я власного сина

6 місце – Знайома ситуація

Кількість лайків – 44 тисячі

Автор – velabas

– ти грала 10 годин.

– не роби цього! ААА!

5 місце – Звідки він грає?

Кількість лайків – 47 тисяч

Автор – Teregess

Цей хлопець телепортувався у наступний вимір:

4 місце – На Марсі знайшли і їх

Кількість лайків – 60 тисяч

Автор – ArtBasementOfficial

3 місце – Можна навіть так

Кількість лайків – 79 тисяч

Автор – ZigZach77

Для дійсно тривожного зображення… переверніть диск.

2 місце – Хтось тут дуже жадібний

Кількість лайків – 90 тисяч

Автор – Rfl0

Nintendo у 2011 році: нова гра, контролер та саундтрек за 69,99.

Nintendo у 2021 році: портована гра за 59,99, а контролер – 69,99.

1 місце – Відмінності у командних відеоіграх

Кількість лайків – 105 тисяч

Автор – Easy_Mechanic_9787

Overwatch: якщо ви будете погано себе вести, то вас можуть забанити.

Quake Champions: дозволені й такі жести.

Team Fortress 2: досягнення "Барбекю" – змусьте гравця, який домінував, покинути сервер.