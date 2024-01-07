Героїв ігор 2023 року зібрали в рейтинг найцікавіших: топ-10 персонажів

Протягом 2023 року геймери побачили чимало цікавих новинок у світі відеоігор, частина з яких вже встигли стати культовими. Звісно ж, жодна найкраща гра не може обійтися без яскравих персонажів, які надовго запам'ятаються гравцям.

Популярний портал зібрав рейтинг з 10 найяскравіших персонажів відеоігор, що вийшли у 2023 році. До переліку очікувано увійшли персонажі з Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Diablo 4 та багатьох інших.

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Астаріон (Baldur's Gate 3)

Мабуть, такий вибір не здивує зовсім нікого. Baldur's Gate 3 здобула нагороду найкращої гри на The Game Awards, а сам Астаріон одразу ж став одним з найбільш обговорюваних персонажів відеоігор.

Передісторія Астаріона в BG3 роблять його ще більш привабливим, навіть коли гравці обирають зловісний варіант проходження, де персонаж стає злим Вампіром. Гравці часто говорять про діапазон емоцій, які можна відчути, досліджуючи всі можливі варіанти для цього тендітного персонажа.

Астаріон у грі Baldur's Gate 3: дивіться відео

Сід (Final Fantasy 16)

Сід є одним із найкращих персонажів в іграх Final Fantasy та одним із найкращих у 2023 році, показуючи, що незалежно від його здатності викликати свого Ейкона в битві, він активно намагатиметься цього не робити, оскільки не хоче переваги над однолітками, і не бажає непотрібного кровопролиття.

Сід ніколи не є морально сірим персонажем, а радше надійним і благородним, а також тим, хто не сприймає себе надто серйозно.

Сід у грі Final Fantasy 16: дивіться відео

Ґарл (Sea of Stars)

Ґарл часто є голосом групи, і навіть має багато сюжетних моментів, де він справді сяє на фоні інших персонажів, аж до того, що його смерть стає шокуючим моментом, якому гравці можуть спробувати запобігти, але безуспішно.

Ґарл із Sea of Stars показує, що Валері та Зейлу потрібен був його рівень харизми, а образ його персонажа є одним із найпереконливіших у 2023 році.

Ґарл у Sea of Stars: дивіться відео

Гаррі Осборн (Marvel's Spider-Man 2)

Цей персонаж навіть не потрапив у першу гру Marvel's Spider-Man, лише в кат-сцени після титрів. У версії гри від Insomniac Гаррі багато в чому дуже схожий на Пітера, їхні стосунки міцні та щирі, а також їх обох об'єднує любов до навколишнього середовища та науки.

Гаррі Осборн у грі Marvel's Spider-Man 2: дивіться відео

Карлах (Baldur's Gate 3)

Ще одна героїня найкращої гри 2023 року. Карлах безперечно є однією з найкращих персонажів року завдяки своїй полум'яній пристрасті до життя в жахливих умовах і цілком реальній можливості побачити, як усе це переривається.

Попри слабке серце, загрозу пуголовка-паразита та відчутну небезпеку від мисливців Заріеля, які вистежують її, Карлах ніколи не відмовляється від повноцінного життя та відчуває щастя, щомиті радіючи життю.

Карлах у Baldur's Gate 3: дивіться відео

Лорат (Diablo 4)

Лорат із Diablo 4 озвучений тим самим актором, що й Сід із Final Fantasy 16 – Ральфом Інесоном. Герой виступає таким собі оповідачем подій історії, а також головним супутником під час більшості подорожей гравців через Санктуарій.

Лорат у грі Diablo 4: дивіться відео

Саґа Андресон (Alan Wake 2)

Саґа Андерсон починає свою історію в Alan Wake 2 як агент ФБР, але їй вдається зробити собі ім'я та досягти більшого. Саґа не тільки є найнадійнішим оповідачем у грі, адже розповідає свою власну історію ретельно організовано та лінійно, але зрештою вона стає співавтором власної історії поряд з Аланом.

Саґа Андресон в Alan Wake 2: дивіться відео

Себастьян Селлоу (Hogwarts Legacy)

Себастьян Селлоу хоче врятувати свою сестру Енн, яка помирає від невиліковної хвороби. Він сподівається, що темні мистецтва та непрощенні прокляття допоможуть йому.

Попри те, що його намір благородний, це розсварило його з дядьком, коли той дізнався, яким шляхом пішов хлопець. Це призвело до протистояння між ними, під час якого Себастьян в кінцевому підсумку вбиває дядька за допомогою прокляття "Авада Кедавра".

Себастьян Селлоу в грі Hogwarts Legacy: дивіться відео

Турґл (Star Wars Jedi: Survivor)

Також відомий як Принц Крадіжки, Мер Місдімінору та Султан Стелсу, Турґл є одним із найсмішніших персонажів 2023 року. Він швидко став улюбленцем шанувальників через свою привабливу особистість.

Турґл у грі Star Wars Jedi: Survivor – дивіться відео

VASCO (Starfield)

Будемо справедливими: Starfield розчарувала шанувальників ігор Bethesda. Втім, нечесно буде казати, що гра вийшла зовсім провальною без будь-яких позитивних аспектів.

Одним з таких можна назвати робота VASCO, названого на честь відомого дослідника Васко да Гама. VASCO зі Starfield був головним героєм кумедного кліпу, де він раптово починає бити критично важливу для квесту NPC, коли вона веде діалог. Імовірно, це сталося через помилку, але вийшло надзвичайно кумедно.