Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: GTA в реальності та оригінальна Лара Крофт

Джерело:24 канал
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу вони відшукали правильний косплей на Лару Крофт, а також вже хочуть зіграти у Resident Evil Village.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: повне занурення у гру та бюджетний Геральт
Кількість вподобань – 3 тисячі
Автор – nikolas69420
Я знайшов найкращий косплей за всю історію...
Кількість вподобань – 4 тисячі
Автор – raider0411
Коли під'їхав до хатини Лестера з GTA
Кількість вподобань – 5 тисяч
Автор – y0urPalMitch
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – Crumplypine
Кількість вподобань – 15 тисяч
Автор – radrico
Брудна квартира, яку можна прибрати за 30 хвилин.
Краще витратити годину на збирання ресурсів, щоб зробити це місце красивим.
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – -Nyco-
Суспільство: геймери не мають ніякого таланту
Геймери:
Кількість вподобань – 22 тисячі
Автор – DorknightReturns
Sony та люди, які ще досі користуються PS Vita.
Кількість вподобань – 61 тисяча
Автор – theman_themyth_
Я: маю найрідкісніший предмет у відеогрі.
Торговець у цій грі: я дам тобі 5 золотих за це!
Кількість вподобань – 67 тисяч
Автор – The_WereArcticFox
Заздрість, гордість, обжерливість, жадібність,
хтивість, лінь, гнів.
Кількість вподобань – 72 тисячі
Автор – ITZ_minecrabro
Гравець з вашої команди відродився.
– я повернувся, друзі!
– запасна зброя?
– немає друже, у мене лише одна.
– те саме.