Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: GTA в реальності та оригінальна Лара Крофт

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу вони відшукали правильний косплей на Лару Крофт, а також вже хочуть зіграти у Resident Evil Village.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: повне занурення у гру та бюджетний Геральт

10 місце – Правильний косплей на Лару Крофт

Кількість вподобань – 3 тисячі

Автор – nikolas69420

Я знайшов найкращий косплей за всю історію...

9 місце – GTA в реальному житті

Кількість вподобань – 4 тисячі

Автор – raider0411

Коли під'їхав до хатини Лестера з GTA

8 місце – В очікуванні Resident Evil Village

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – y0urPalMitch

7 місце – The Voice of Skyrim

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – Crumplypine

6 місце – Логіка геймерів

Кількість вподобань – 15 тисяч

Автор – radrico

Брудна квартира, яку можна прибрати за 30 хвилин.

Краще витратити годину на збирання ресурсів, щоб зробити це місце красивим.

5 місце – Талановиті геймери

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – -Nyco-

Суспільство: геймери не мають ніякого таланту

Геймери:

4 місце – RIP PS Vita

Кількість вподобань – 22 тисячі

Автор – DorknightReturns

Sony та люди, які ще досі користуються PS Vita.

3 місце – Торговці у відеоіграх

Кількість вподобань – 61 тисяча

Автор – theman_themyth_

Я: маю найрідкісніший предмет у відеогрі.

Торговець у цій грі: я дам тобі 5 золотих за це!

2 місце – Грішні компанії

Кількість вподобань – 67 тисяч

Автор – The_WereArcticFox

Заздрість, гордість, обжерливість, жадібність,

хтивість, лінь, гнів.

1 місце – "Командна гра"

Кількість вподобань – 72 тисячі

Автор – ITZ_minecrabro

Гравець з вашої команди відродився.

– я повернувся, друзі!

– запасна зброя?

– немає друже, у мене лише одна.

– те саме.