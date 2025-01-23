Розробники Celeste скасували гру Earthblade через внутрішні проблеми

Студія Extremely OK Games оголосила про скасування свого нового проєкту Earthblade, який був анонсований у 2021 році. Причиною стали внутрішні труднощі в розробці та суперечка щодо прав на інтелектуальну власність Celeste між засновниками студії.

Як повідомила директорка з досліджень та розробки студії Медді Торсон, у команді виникли розбіжності між нею, Ноелем Беррі та Педро Медейросом – співзасновником студії EXOK, давнім другом, колегою та артдиректором Earthblade, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN. Медейрос також працював над піксельною графікою та інтерфейсом для Celeste та TowerFall.

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На початку цього року в команді почав утворюватися розкол, зокрема між нами (Ноелем та мною) і Педро,

– написала Торсон.

За її словами, конфлікт був зумовлений розбіжностями щодо прав на IP Celeste. Деталі суперечки не розголошуються, але сторони дійшли до рішення розійтися.

Торсон наголосила, що втрата артдиректора не була єдиною причиною скасування проєкту. Вона зазначила, що попри потенціал Earthblade, гра перебувала на стадії розробки значно довше, ніж планувалося, але все ще не досягла необхідного рівня готовності.

"Якби ми продовжили працювати, Earthblade могла б стати чудовою грою, але ми вирішили зупинитися", – додала вона.

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Попередня гра студії, Celeste, була випущена у 2018 році для консолей і ПК. Платформер отримав визнання критиків завдяки точній механіці управління та глибокому зображенню теми психічного здоров’я.

Останній сюжетний розділ під назвою "Chapter 9: Farewell" вийшов у вересні 2019 року у вигляді безкоштовного оновлення, додавши понад 100 нових рівнів та 40 хвилин нової музики.