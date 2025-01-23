Как сообщила директор по исследованиям и разработке студии Мэдди Торсон, в команде возникли разногласия между ней, Ноэлем Берри и Педро Медейросом – соучредителем студии EXOK, давним другом, коллегой и арт-директором Earthblade, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN. Медейрос также работал над пиксельной графикой и интерфейсом для Celeste и TowerFall.

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В начале этого года в команде начал образовываться раскол, в частности между нами (Ноэлем и мной) и Педро,

– написала Торсон.

По ее словам, конфликт был обусловлен разногласиями относительно прав на IP Celeste. Детали спора не разглашаются, но стороны пришли к решению разойтись.

Торсон отметила, что потеря арт-директора не была единственной причиной отмены проекта. Она отметила, что несмотря на потенциал Earthblade, игра находилась на стадии разработки значительно дольше, чем планировалось, но все еще не достигла необходимого уровня готовности.

"Если бы мы продолжили работать, Earthblade могла бы стать отличной игрой, но мы решили остановиться", – добавила она.

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Предыдущая игра студии, Celeste, была выпущена в 2018 году для консолей и ПК. Платформер получил признание критиков благодаря точной механике управления и глубокому изображению темы психического здоровья.

Последний сюжетный раздел под названием "Chapter 9: Farewell" вышел в сентябре 2019 года в виде бесплатного обновления, добавив более 100 новых уровней и 40 минут новой музыки.