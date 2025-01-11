Команда Року в EA FC 25 – коли чекати на реліз TOTY карток

У режимі Ultimate Team в EA FC 25 невдовзі з'являться напрочуд коштовні та потужні картки футболістів, які потраплять у Команду Року. Деталі та розклад промо – у матеріалі.

Шанувальники віртуального футболу від EA Sports завжди з нетерпінням очікують на січень, адже саме цей місяць дарує їм нові Команди Року (TOTY) як для жінок так для чоловіків, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Шалена вдача – гравець EA FC 25 Ultimate Team упіймав двох Мбаппе поспіль

Що таке TOTY?

У рамках "промо" Team of The Year гравці визнані найкращими у 2024 році шляхом голосування серед фанатів EA FC 25, отримають покращені картки для режиму Ultimate Team.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Геймери з нетерпінням очікують на цю подію, адже всі ці гравці будуть вельми потужними в грі та коштуватимуть шалених коштів у внутрішньоігровій валюті.

Для фанатів віртуального футболу впіймати подібну картку – це мрія всього геймерського життя.

Коли відбудеться реліз команд?

Наразі не відомий точний розклад релізу карток, але з огляду на щорічну тенденцію їх виходу, можна припустити як він приблизно виглядатиме.

Отож, на нас очікує:

вівторок, 14 січня – TOTY Warmup.

– TOTY Warmup. п'ятниця, 17 січня – нападники TOTY.

– нападники TOTY. понеділок, 20 січня – півзахисники TOTY.

– півзахисники TOTY. середа, 22 січня – захисники TOTY Defenders.

– захисники TOTY Defenders. п'ятниця, 24 січня – повна команда TOTY.

– повна команда TOTY. понеділок, 27 січня – TOTY 12th Man & 12th Woman.

Які ікони отримають TOTY-версію?

Окрім 24 чинних футболістів та футболісток, покращені версії карток отримають також ікони гри. Якщо для того аби дізнатися хто потрапив до основних команд треба дочекатися результатів голосування, то у випадку з ними датамайнери вже "витягли" з файлів EA FC 25 увесь список.

Зокрема, ним поділився у соцмережі X авторитетний інсайдер ASY FUT, приправивши картки приблизними характеристиками.

Ікони TOTY в EA FC 25 / Фото з X @AsyFutTrader

Отож, шанувальникам віртуального футболу залишається лише дочекатися старту промо та сподіватися на власну вдачу.