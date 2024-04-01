Під час рекордної трансляції турніру з Counter-Strike 2 зібрали мільйони гривень для "Азову"

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere стала чемпіоном турніру з CS 2. Під час трансляції глядачі мали змогу надсилати донати, які підуть на підтримку ЗСУ.

Масштабний збір

Під час прямої трансляції гри відбувався благодійний збір коштів на потреби бригади Національної гвардії України "Азов". Як з'ясувалося пізніше, глядачі задонатили 5,5 мільйона гривень.

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Найцікавіше, що власник NAVI Максим Кріппа пообіцяв подвоїти суму збору. Таким чином вона становитиме 11 мільйонів гривень.

Неймовірна кількість повідомлень від вболівальників зі словами підтримки і тим, що ви пишаєтесь нами. Але насправді це ми ті, хто повинні дякувати і пишатись такими вболівальниками. Тими, хто підтримував нас, не дивлячись на відключення світла та ракетні загрози. І особливо тими, хто дивився цей матч з позицій, боронячи нашу країну,

– поділилась команда у своїй заяві.

На що саме підуть зібрані кошти наразі не кажуть.

Зауважимо, що україномовна трансляція зібрала рекорд у 137 000 глядачів.

Нагадаємо, команда NAVI стала переможцем PGL Major Copenhagen, виборовши першу в історії перемогу на турнірі з Counter-Strike 2. У гранд-фіналі вона обіграла американську команду FaZe Clan із рахунком 2:1.

За перше місце NAVI отримала 500 000 доларів, тоді як загальний розмір призового фонду склав 1,25 мільйона доларів.

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Що відомо про NAVI: