З'явився новий трейлер аніме Devil May Cry – екранізації відомої гри від Netflix

Netflix представила новий розлогий трейлер майбутнього аніме Devil May Cry, яке стане приквелом для культової серії відеоігор від Capcom.

У полку якісних екранізацій відеоігор очікується суттєве поповнення, адже фанати серії DMC в захваті від нового трейлера проєкту Netflix, інформує 24 Канал.

Перший погляд на Данте

Поряд з датою старту другого сезону серіалу The Last of Us геймерам слід внести у свій календар ще одну прем'єру.

3 квітня 2025 року Netflix представить аніме-серіал Davil May Cry, заснований на однойменній серії відеоігор від Capcom.

Історія аніме стане своєрідним приквелом до сюжету ігор та зосередиться навколо Данте – "диявольськи привабливого" мисливця на демонів, якому доведеться протистояти потойбічним силам, що намірились прорвати кордон між ними та світом людей.

Окрім протагоніста у серіалі на фанатів чекатиме поява інших знайомих персонажів, як от мисливиці на демонів Леді та брата героя Вергілія.

Перший трейлер аніме – дивіться відео

Запальний трейлер, в якому лунає одна з найвідоміших рок-композицій "нульових": Papa Roach – Last Resort, зчинив справжній фурор серед фанатів ігрової серії у соцмережах.

Ще більше захвату викликав той факт, що в створенні екранізації безпосередню участь брав Хідеакі Іцуно – гейм-директор одразу кількох частин Devil May Cry.

Отож, шанувальники відеогри з нетерпінням очікуватимуть на вихід аніме.