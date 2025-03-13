З'явився новий трейлер аніме Devil May Cry – екранізації відомої гри від Netflix
- Netflix випустила новий трейлер аніме Devil May Cry, яке стане приквелом серії ігор від Capcom.
- Прем'єра аніме запланована на 3 квітня 2025 року, а серіал створювали за участі гейм-директора Хідеакі Іцуно.
- Аніме зосереджено на персонажі Данте, мисливцеві на демонів, та включає інших знайомих героїв.
Netflix представила новий розлогий трейлер майбутнього аніме Devil May Cry, яке стане приквелом для культової серії відеоігор від Capcom.
У полку якісних екранізацій відеоігор очікується суттєве поповнення, адже фанати серії DMC в захваті від нового трейлера проєкту Netflix, інформує 24 Канал.
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Перший погляд на Данте
Поряд з датою старту другого сезону серіалу The Last of Us геймерам слід внести у свій календар ще одну прем'єру.
3 квітня 2025 року Netflix представить аніме-серіал Davil May Cry, заснований на однойменній серії відеоігор від Capcom.
Історія аніме стане своєрідним приквелом до сюжету ігор та зосередиться навколо Данте – "диявольськи привабливого" мисливця на демонів, якому доведеться протистояти потойбічним силам, що намірились прорвати кордон між ними та світом людей.
Окрім протагоніста у серіалі на фанатів чекатиме поява інших знайомих персонажів, як от мисливиці на демонів Леді та брата героя Вергілія.
Перший трейлер аніме – дивіться відео
Запальний трейлер, в якому лунає одна з найвідоміших рок-композицій "нульових": Papa Roach – Last Resort, зчинив справжній фурор серед фанатів ігрової серії у соцмережах.
Ще більше захвату викликав той факт, що в створенні екранізації безпосередню участь брав Хідеакі Іцуно – гейм-директор одразу кількох частин Devil May Cry.
Отож, шанувальники відеогри з нетерпінням очікуватимуть на вихід аніме.