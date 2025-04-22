Doom The Dark Ages отримала новий сюжетний трейлер, який здивував геймерів

Продовження культової франшизи шутерів Doom The Dark Ages отримало новий трейлер, який на превеликий подив геймерів, розкрив чимало сюжетних аспектів майбутньої гри.

Розробники з id Software представили новий 3-хвилинний трейлер, який заглиблює геймерів у перипетії сюжету Doom: The Dark Ages, інформує 24 Канал.

Варте уваги Розробники розкрили тривалість Doom: The Dark Ages – вона буде значно довшою за попередниць

Справжні "темні віки"

Майбутня частина відомої франшизи змінить звичний науково-фантастичний сетинг на темний середньовічний світ, який, втім виглядає ще більш жорстоким.

Новий трейлер The Dark Ages демонструє старий-добрий хаос битви, коли гравцю доводиться винищувати натовпи демонів та інших жахливих істот, але сюжет стане новою сторінкою у "лорі" всесвіту Doom, адже на ньому зроблять чималий акцент.

Зокрема, стало відомо, що історія гри розповідатиме про війну, під час якої правитель Пекла запустив демонів, щоб спробувати контролювати та підпорядкувати Землю. Для порятунку люди "випустили" в бій культового "Doom Slayer". Отож у грі на нас чекає така собі історія становлення легендарного персонажа.

Трейлер гри – дивіться відео

Нагадаємо, що Doom: The Dark Ages вийде вже 15 травня 2025 року на ПК, PS5 і Xbox Series X|S.