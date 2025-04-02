Блогер Тайлер МакВікер мав нагоду поспілкуватися з режисером Doom: The Dark Ages – Г'юго Мартіном про наступну гру від id Software та дізнався дещо цікаве, інформує 24 Канал з посиланням на його YouTube канал.

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Гра буде значно довшою

За підсумками бесіди Маквікер повідомив, що майбутній проєкт матиме 22 ігрових рівні. Окрім того, "приблизно 15-20% гри проводиться або в Атлані, або в польотах на драконі".

Атлан – це гігантський бойовий мех, яким гравцям випаде шанс покерувати аж у трьох рівнях, як зазначив блогер.

Згаданий дракон своєю чергою буде використовуватися більше як транспорт, щоб доставляти гравця в різні точки великих рівнів.

Перші враження від гри журналістів IGN – дивіться відео

Раніше id Software вже обіцяли Doom The Dark Ages вразить геймерів масштабом, але тепер все більше стає зрозуміло про що мова.

Щодо тривалості гри, то на противагу Doom (2016) та Eternal, де сюжетна кампанія займала приблизно 11,5 та 14,5 годин відповідно (дані порталу HowLongToBeat), щоб завершити основну кампанію Dark Ages гравцям знадобиться більше часу.

Зокрема, відомо що рівні гри займатимуть в середньому близько години, тож шанувальники Doom можуть розраховувати на мінімум 20 годин кампанії.

Нагадаємо, що Doom: The Dark Ages вийде на ПК, Xbox Series X|S і PS5 вже 13 травня.