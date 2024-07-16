Трейлер GTA 6 набрав рекордну кількість переглядів: ось усе, що відомо про гру на цей момент

Трейлер Grand Theft Auto VI щойно подолав важливу віху. Трохи більше ніж через 7 місяців після свого виходу він зібрав рекордну для серії кількість переглядів, обігнавши попередню частину в два рази. Це зайвий раз підкреслює величезний інтерес про майбутньої гри.

Скільки людей подивилося трейлер

Як можна побачити прямо зараз, на лічильнику переглядів у YouTube зазначено 200 522 144 перегляди. Для порівняння, попередня частина франшизи має 111 мільйонів переглядів на своєму трейлері.

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Насправді число унікальних переглядів є меншим, оскільки цей лічильник враховує також і повторні перегляди. Тобто якщо ви подивитесь один і той же ролик 5 разів, YouTube зарахує кожен із них. Попри все цей показник вартий уваги в будь-якому випадку.

Варто зазначити, що майже половина переглядів припадає на перші 24 години, тому знадобилося понад пів року, щоб подвоїти кількість. Попри значне уповільнення в останні місяці, це цілком очікувано. Однак люди продовжують дивитися трейлер в очікуванні його наступника, який розкриє нам додаткові деталі.

Дивіться трейлер GTA 6: відео

До речі, варто також очікувати, що найближчим часом кількість переглядів різко виросте, адже інтернет-виданнями всього світу прокотилася хвиля новин про цей рекорд, а тому їхні читачі знову й знову запускають трейлер.

Що ми знаємо про GTA 6

Трейлер GTA 6, який ви можете переглянути вище, дає нам перший погляд на повернення до Vice City та нових героїв-близнюків. Це чудовий перший погляд, який, однак, не дає нам інформації про реальний ґеймплей.

Компанія Rockstar звузила вікно виходу GTA 6 до "осені 2025 року" , поклавши край будь-яким чуткам про можливу затримку. Ми вже знали, що GTA 6 вийде десь у 2025 році завдяки першому трейлеру гри, але тепер у нас є трохи краще уявлення про те, коли чекати на новинку від Rockstar.

, поклавши край будь-яким чуткам про можливу затримку. Ми вже знали, що GTA 6 вийде десь у 2025 році завдяки першому трейлеру гри, але тепер у нас є трохи краще уявлення про те, коли чекати на новинку від Rockstar. Платформи. Наразі підтверджено, що GTA 6 вийде на PS5 та Xbox Series X/S . Її не буде на PS4 або Xbox One, що робить гру ексклюзивом для поточного покоління.

. Її не буде на PS4 або Xbox One, що робить гру ексклюзивом для поточного покоління. З приводу виходу гри на ПК зараз немає жодних офіційних повідомлень від розробників. Однак раніше ми отримали дуже віддалений натяк на те, що ця версія буде, але пізніше . Річ у тім, що Rockstar завжди спочатку фокусується на консолях, а потім на ПК. Тож і цього разу, ймовірно, все буде так само. Чекати одночасного виходу не варто. Деякі експерти кажуть, що екати доведеться "ще довго", оскільки Rockstar зосереджується на тому, "що продається".

. Річ у тім, що Rockstar завжди спочатку фокусується на консолях, а потім на ПК. Тож і цього разу, ймовірно, все буде так само. Чекати одночасного виходу не варто. Деякі експерти кажуть, що екати доведеться "ще довго", оскільки Rockstar зосереджується на тому, "що продається". Персонажі. В офіційному трейлері ми познайомилися з головними героями GTA 6, зосередившись на першій головній жіночій ролі — Люсії. Хоча ми ще багато чого не знаємо про неї, трейлер дає нам деякі натяки: вона одягнена у тюремний одяг, що свідчить про те, що у неї явно були проблеми з законом. Крім того, Люсія неодноразово з'являється в кадрі з неназваним персонажем чоловічої статі, який, схоже, зіграє важливу роль. Здається, їх пов'язує щось на кшталт стосунків Бонні та Клайда, і вони говорять про довіру, коли разом встряють у якусь злочинну історію.

Локація

Локація. GTA 6 повертає нас до Вайс-Сіті . У той час як дія оригінальної гри відбувалася у 1986 році, ця нова частина, що вийде у 2025 році, розгортатиметься у сучасному світі. Rockstar повідомила, що ми вирушимо до штату Леоніда, який є "домом для залитих неоном вулиць Вайс-Сіті та інших міст". Обіцяна як "найбільша, найбільш захоплююча еволюція Grand Theft Auto", Vice City, схоже, є лише частиною більшої карти, яка сформує GTA 6. Таким чином гравці зможуть відвідувати ігровий простір, який простягається за межі Vice City. Очікується багато знайомих місць, які фанати вже порівняли з минулою грою, що відбувалась у цих локаціях.

. У той час як дія оригінальної гри відбувалася у 1986 році, ця нова частина, що вийде у 2025 році, розгортатиметься у сучасному світі. Rockstar повідомила, що ми вирушимо до штату Леоніда, який є "домом для залитих неоном вулиць Вайс-Сіті та інших міст". Обіцяна як "найбільша, найбільш захоплююча еволюція Grand Theft Auto", Vice City, схоже, є лише частиною більшої карти, яка сформує GTA 6. Таким чином гравці зможуть відвідувати ігровий простір, який простягається за межі Vice City. Очікується багато знайомих місць, які фанати вже порівняли з минулою грою, що відбувалась у цих локаціях. Нове втілення Vice City матиме абсолютно нові райони і буде засноване на Маямі, простягаючись, можливо, на південь до Еверглейдс (болотиста місцевість) і Флорида-Кіс (ланцюг тропічних островів).

Ми також можемо побачити локацію "Ключі від алігатора", яка згадувалася оригінальній GTA: Vice City під час радіотрансляції, але ніколи не була показана.

Загалом карта GTA 6 обіцяє бути набагато більшою, ніж карта GTA 5.

Ґеймплей та механіки

Оскільки Rockstar ще не випустила ґеймплейний трейлер GTA 6, важко з упевненістю сказати, як буде виглядати нова гра на практиці та як вона відрізнятиметься від Grand Theft Auto 5. Однак з ранніх кадрів розробки, які просочилися в мережу, зрозуміло, що Rockstar принаймні досліджує і тестує деякі нові механіки.