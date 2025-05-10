Ви пропустили цього персонажа в трейлері GTA 6 – геймери висунули шалену теорію

Уважні геймери помітили цікавого персонажа, що неодноразово з'являвся у другому трейлері GTA 6 та припустили ким він може бути для головних героїв гри.

Другий трейлер GTA 6 ввійде в історію як відео, кожен піксель якого отримав рекордну увагу геймерів. Цього разу уважні глядачі помітили персонажа, який вочевидь зіграє важливу роль у сюжеті гри, інформує 24 Канал.

Цікаво Джейсон Дюваль і Люсія Камінос – що відомо про головних героїв GTA 6

Ймовірний брат Люсії

Не лише човен Майкла з GTA 5 не сховався від пильних очей глядачів другого ролика по Grand Theft Auto 6.

Під час сцени, де Джейсон та Люсія щось святкують в барі, у крайньому лівому куті кадру можна побачити молодика з кучерявим волоссям.

Пізніше у відео, той самий чоловік робить селфі з протагоністами в нічному клубі.

З огляду на ці сцени, багато фанатів гри тепер переконані, що це якийсь родич когось з головних героїв. Звичайно, враховуючи акцент на "сім'ї" в описі минулого Люсії, логічно що більшість припускає, що це може бути її брат.

Загадковий молодик / Фото Rockstar

Звісно, цю інформацію важко назвати вагомою, але враховуючи величезну увагу до деталей від Rockstar, поява одного й того ж молодика у відео двічі точно не є випадковою.

Тож, цілком ймовірно, що ми дізнаємося про нього більше з часом.