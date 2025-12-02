CD Projekt розкрила плани на п'яту і шосту частини "Відьмака": коли вийдуть ігри

CD Projekt підтвердила свої плани щодо випуску всіх трьох частин нової трилогії The Witcher, де головною героїнею стане Цірі, протягом шести років. Компанія перейшла на Unreal Engine 5 для розробки всіх майбутніх ігор серії, що має прискорити виробничий процес. Перша гра серії, відома як The Witcher 4, може вийти не раніше 2027 року.

Як CD Projekt планує реалізувати амбітний графік?

Співгендиректор CD Projekt Міхал Новаковський під час фінансового звіту пояснив, що використання Unreal Engine 5 стане ключовим фактором для скорочення термінів розробки. Компанія працює з цим рушієм на The Witcher 4 майже чотири роки й задоволена результатами, які частково продемонструвала на Unreal Fest кілька місяців тому, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Дивіться також The Witcher 4 збереже найціннішу особливість, за яку ми всі так любимо третю частину

Новаковський зазначив, що наступні ігри серії мають виходити швидше. Якщо компанія дотримається заявленого плану, то The Witcher 5 може з'явитися через три роки після четвертої частини, а шоста – ще через три роки.

Це означає приблизно такий графік: The Witcher 4 у листопаді 2027 року, п'ята частина у 2030-му, а шоста – у 2033 році.

Для порівняння: між виходом The Witcher 2: Assassins of Kings та The Witcher 3: Wild Hunt минуло чотири роки. Третя частина з'явилася 19 травня 2015 року, тож нова трилогія має вийти значно швидше.

Зараз над The Witcher 4 працює 447 осіб – це головний проєкт студії на цю мить. Компанія підтвердила, що гра не вийде у 2026 році, тому найімовірніша дата релізу – 2027-й або пізніше.

Трейлер The Witcher 4: дивіться відео



Наскільки все це реально?

План CD Projekt виглядає аж занадто амбітно, особливо на тлі індустрії, де розробка AAA-ігор зазвичай займає роки:

Bethesda досі працює над The Elder Scrolls 6, анонсованим у 2018 році.

Нова Fable від Microsoft, що має вийти у 2026-му, була представлена у 2020-му.

А між Ghost of Tsushima та Ghost of Yotei від Sony пройшло п'ять років.

Окрім трилогії The Witcher, CD Projekt розробляє Cyberpunk 2, хоча цей проєкт перебуває на більш ранній стадії. Компанія також працює над ремейком першої частини The Witcher та кількома іншими проєктами. Невідомо, чи вийде Cyberpunk 2 між новими іграми про відьмака, чи студія почекає завершення трилогії.

Є й інші фактори невизначеності. CD Projekt доведеться враховувати зміну консольного покоління, яка може статися до виходу The Witcher 4 або під час розробки наступних частин. Ігрова індустрія переживає період трансформацій, і важко передбачити, якою вона буде через кілька років.

Дивіться також CD Projekt Red обіцяє консолям 60 FPS у The Witcher 4, а ПК-гравцям – найкращий досвід

Чи будуть демонстрації найближчим часом?

Компанія виключила показ The Witcher 4 на грудневій церемонії The Game Awards, тож нового трейлера там не буде, сказав Міхал Новаковський на своїй сторінці в X.

Останню демонстрацію гри публіка бачила у червні – вражаючу технічну демонстрацію на Unreal Engine 5. Якщо все піде за планом CD Projekt, фанатів чекають неймовірні шість років із трьома новими іграми про відьмака.

Технічна демонстрація Unreal Engine 5 на прикладі The Witcher 4: дивіться відео