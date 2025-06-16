Під час нещодавнього інтерв’ю для Digital Foundry технічні спеціалісти CD Projekt Red розповіли, що студія націлена на досягнення 60 кадрів на секунду (FPS) у консольних версіях The Witcher 4, інформує 24 Канал.

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Демо-версія, представлена на базовій PS5, уже працювала з такою частотою кадрів і підтримувала трасування променів. Однак це лише перший погляд на технології гри, а не на саму гру.

Віцепрезидент із технічного розвитку CDPR Шарль Трембле зазначив, що досягнення 60 FPS на Xbox Series S буде "надзвичайно складним завданням".

Я б хотів сказати, що ми вже зробили багато в цьому напрямку, але це не так,

– додав він.

Після проблем із запуском консольних версій The Witcher 3: Wild Hunt і особливо Cyberpunk 2077, студія вирішила зробити консолі пріоритетом під час розробки The Witcher 4.

Обіцянки для ПК-гравців

Попри фокус на консолі, CD Projekt Red не забуває про свою ПК-аудиторію. Трембле наголосив, що компанія починала з ПК-ринку і безумовно прагне забезпечити ПК-гравцям найкращий досвід. Що це означатиме для The Witcher 4, поки що зарано говорити. Розробники також обіцяють підтримку найновіших технологій Nvidia RTX на момент релізу.

Коли вийде The Witcher 4

Точної дати виходу The Witcher 4 поки немає, однак гра не вийде раніше 2027 року. Осінь 2024 року знаменувала важливий етап – гра перейшла в активну стадію виробництва, і команда продовжує працювати над її технічними аспектами.

Фанати серії з нетерпінням чекають на нові деталі, адже попередні проєкти студії встановили високі стандарти для жанру рольових ігор із відкритим світом. А недавно ще й з'явилися чутки, що для The Witcher 3 готують ще одне доповнення рівня DLC.