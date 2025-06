Нове доповнення для The Witcher 3

The Witcher 3: Wild Hunt, можливо, отримає нове сюжетне доповнення на початку наступного року. Інформація походить від відомого польського оглядача ігрової індустрії Бориса Нешпелака, який розповів про це під час подкасту з Ремігіушем Мацяшеком. За його словами, доповнення розробляється не CD Projekt RED, а студією Fool's Theory, яка зараз працює над ремейком першої частини серії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech. Цілком можливо, що це той самий невідомий проект студії, який згадувався під час корпоративних звітів CDPR.

Дивіться також Ранні концепти The Witcher 3 передбачали найбільш неочікуваний поворот, який можна собі уявити

Наразі немає деталей щодо обсягу цього потенційного DLC. Це може бути як невелика квестова лінія, так і повноцінне платне розширення. У будь-якому випадку, фанати серії з нетерпінням чекають на офіційні анонси.

Навіть якщо все це неправда, і The Witcher 3: Wild Hunt не отримає більше контенту від CD Projekt Red чи Fool's Theory, фанати все одно не залишаться з порожніми руками, адже нова функція користувацьких модифікацій дозволяє будь-кому створити власне доповнення. І саме це прямо зараз і відбувається. Так, відомо, що хтось розробляє фанатське доповнення The Last Wish, метою якого є відтворення книги "Останнє бажання", написаної Анджеєм Сапковським. Альфа-версія проекту вже навіть доступна для завантаження.

На жаль, все, що зараз нам залишається, – це чекати на офіційне підтвердження чуток або на їхнє спростування. Навіть приблизної дати можливого виходу DLC від Fool's Theory поки що немає.