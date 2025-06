Новое дополнение для The Witcher 3

The Witcher 3: Wild Hunt, возможно, получит новое сюжетное дополнение в начале следующего года. Информация происходит от известного польского обозревателя игровой индустрии Бориса Нешпелака, который рассказал об этом во время подкаста с Ремигиушем Мацяшеком. По его словам, дополнение разрабатывается не CD Projekt RED, а студией Fool's Theory, которая сейчас работает над ремейком первой части серии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech. Вполне возможно, что это тот самый неизвестный проект студии, который упоминался во время корпоративных отчетов CDPR.

Пока нет деталей относительно объема этого потенциального DLC. Это может быть как небольшая квестовая линия, так и полноценное платное расширение. В любом случае, фанаты серии с нетерпением ждут официальных анонсов.

Даже если все это неправда, и The Witcher 3: Wild Hunt не получит больше контента от CD Projekt Red или Fool's Theory, фанаты все равно не останутся с пустыми руками, ведь новая функция пользовательских модификаций позволяет любому создать собственное дополнение. И именно это прямо сейчас и происходит. Так, известно, что кто-то разрабатывает фанатское дополнение The Last Wish, целью которого является воссоздание книги "Последнее желание", написанной Анджеем Сапковским. Альфа-версия проекта уже даже доступна для скачивания.

К сожалению, все, что сейчас нам остается, – это ждать официального подтверждения слухов или их опровержения. Даже приблизительной даты возможного выхода DLC от Fool's Theory пока что нет.