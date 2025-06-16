Во время недавнего интервью для Digital Foundry технические специалисты CD Projekt Red рассказали, что студия нацелена на достижение 60 кадров в секунду (FPS) в консольных версиях The Witcher 4, информирует 24 Канал.

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Демо-версия, представленная на базовой PS5, уже работала с такой частотой кадров и поддерживала трассировку лучей. Однако это лишь первый взгляд на технологии игры, а не на саму игру.

Вице-президент по техническому развитию CDPR Шарль Трембле отметил, что достижение 60 FPS на Xbox Series S будет "чрезвычайно сложной задачей".

Я бы хотел сказать, что мы уже сделали много в этом направлении, но это не так,

– добавил он.

После проблем с запуском консольных версий The Witcher 3: Wild Hunt и особенно Cyberpunk 2077, студия решила сделать консоли приоритетом при разработке The Witcher 4.

Обещания для ПК-игроков

Несмотря на фокус на консоли, CD Projekt Red не забывает о своей ПК-аудитории. Трембле отметил, что компания начинала с ПК-рынка и безусловно стремится обеспечить ПК-игрокам лучший опыт. Что это будет означать для The Witcher 4, пока рано говорить. Разработчики также обещают поддержку новейших технологий Nvidia RTX на момент релиза.

Когда выйдет The Witcher 4

Точной даты выхода The Witcher 4 пока нет, однако игра не выйдет раньше 2027 года. Осень 2024 года знаменовала важный этап – игра перешла в активную стадию производства, и команда продолжает работать над ее техническими аспектами.

Фанаты серии с нетерпением ждут новых деталей, ведь предыдущие проекты студии установили высокие стандарты для жанра ролевых игр с открытым миром. А недавно еще и появились слухи, что для The Witcher 3 готовят еще одно дополнение уровня DLC.