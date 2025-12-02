CD Projekt раскрыла планы на пятую и шестую части "Ведьмака": когда выйдут игры

CD Projekt подтвердила свои планы по выпуску всех трех частей новой трилогии The Witcher, где главной героиней станет Цири, в течение шести лет. Компания перешла на Unreal Engine 5 для разработки всех будущих игр серии, что должно ускорить производственный процесс. Первая игра серии, известная как The Witcher 4, может выйти не раньше 2027 года.

Как CD Projekt планирует реализовать амбициозный график?

Согендиректор CD Projekt Михал Новаковский во время финансового отчета объяснил, что использование Unreal Engine 5 станет ключевым фактором для сокращения сроков разработки. Компания работает с этим движком на The Witcher 4 почти четыре года и довольна результатами, которые частично продемонстрировала на Unreal Fest несколько месяцев назад, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Новаковский отметил, что следующие игры серии должны выходить быстрее. Если компания придерживается заявленного плана, то The Witcher 5 может появиться через три года после четвертой части, а шестая – еще через три года.

Это означает примерно такой график: The Witcher 4 в ноябре 2027 года, пятая часть в 2030-м, а шестая – в 2033 году.

Для сравнения: между выходом The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt прошло четыре года. Третья часть появилась 19 мая 2015 года, поэтому новая трилогия должна выйти значительно быстрее.

Сейчас над The Witcher 4 работает 447 человек – это главный проект студии на данный момент. Компания подтвердила, что игра не выйдет в 2026 году, поэтому самая вероятная дата релиза – 2027-й или позже.

Трейлер The Witcher 4: смотрите видео



Насколько все это реально?

План CD Projekt выглядит уж слишком амбициозно, особенно на фоне индустрии, где разработка AAA-игр обычно занимает годы:

Bethesda до сих пор работает над The Elder Scrolls 6, анонсированным в 2018 году.

Новая Fable от Microsoft, которая должна выйти в 2026-м, была представлена в 2020-м.

А между Ghost of Tsushima и Ghost of Yotei от Sony прошло пять лет.

Кроме трилогии The Witcher, CD Projekt разрабатывает Cyberpunk 2, хотя этот проект находится на более ранней стадии. Компания также работает над ремейком первой части The Witcher и несколькими другими проектами. Неизвестно, выйдет ли Cyberpunk 2 между новыми играми о ведьмаке, или студия подождет завершения трилогии.

Есть и другие факторы неопределенности. CD Projekt придется учитывать смену консольного поколения, которая может произойти до выхода The Witcher 4 или во время разработки следующих частей. Игровая индустрия переживает период трансформаций, и трудно предсказать, какой она будет через несколько лет.

Будут ли демонстрации в ближайшее время?

Компания исключила показ The Witcher 4 на декабрьской церемонии The Game Awards, так что нового трейлера там не будет, сказал Михал Новаковский на своей странице в X.

Последнюю демонстрацию игры публика видела в июне – впечатляющую техническую демонстрацию на Unreal Engine 5. Если все пойдет по плану CD Projekt, фанатов ждут невероятные шесть лет с тремя новыми играми о ведьмаке.

Техническая демонстрация Unreal Engine 5 на примере The Witcher 4: смотрите видео