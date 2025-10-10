Как это будет?

Сообщество поклонников The Elder Scrolls объединилось ради благородной цели – увековечить память автора Лоранны Пайрел, которая вне интернета на самом деле была мужчиной по имени Фрэнк. Эта история началась с благотворительного аукциона, организованного компанией Bethesda в пользу фонда Make-A-Wish. Главным призом была уникальная возможность создать собственного персонажа для новой части знаменитой RPG-серии, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Представители Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP), крупнейшей онлайн-энциклопедии, посвященной вселенной игры, решили принять участие в аукционе. Их целью было не просто добавить случайного NPC, а почтить память Лоранны Пайрел. Она была ключевой фигурой в сообществе в начале 2000-х и автором ролевой кампании на форуме, которая настолько впечатлила разработчиков, что ее элементы даже были интегрированы в официальную историю мира The Elder Scrolls одним из сценаристов серии.

К сожалению, Фрэнк, который писал свои тексты и придумывал сюжетные ходы под виртуальным образом Лоранны, умер в январе 2023 года. Согласно публикации на Reddit, причиной стало неназванное заболевание, которое за короткое время унесло его жизнь. Многие фанаты помнят его истории, а для некоторых он вообще стал окном в мир The Elder Scrolls.

К сожалению, ставка сообщества UESP была превзойдена анонимным участником, который пожертвовал более 85 тысяч долларов и победил в этом соревновании, пишет Game Rant. Казалось, идея провалилась. Однако в Bethesda были поражены преданностью фанатов и решили сделать беспрецедентный шаг. Разработчики сами связались с UESP и предложили им сделку: если сообщество сможет собрать сумму, равную победной ставке, они также получат право создать памятного персонажа.

Это предложение вдохновило фанатов. Благодаря совместным усилиям UESP, другого крупного ресурса The Imperial Library и многих других создателей контента и поклонников серии, необходимую сумму удалось собрать. Команда UESP назвала этот путь "невероятным", ведь все началось с простого комментария о возможном сотрудничестве, а переросло в масштабную кампанию.

Недавно представители UESP встретились с командой Bethesda, чтобы обсудить и разработать дизайн персонажа. По их словам, хотя сначала они испытывали сильное волнение, встреча прошла прекрасно, и теперь они с нетерпением ждут того, как новый персонаж воплотится в будущей The Elder Scrolls 6. Пока неизвестного, будет ли новый персонаж в образе Лоранны, или будет выглядеть как Фрэнк.

Это не первый случай, когда Bethesda чествует своих поклонников в играх. Ранее в The Elder Scrolls 6 добавили NPC известной пожилой стримерши Ширли Карри, а в Skyrim появился персонаж Эрик Убийца (Erik the Slayer) в честь фаната. Однако такая практика становится все более редкой в игровой индустрии из-за опасений компаний относительно возможных репутационных рисков, если чествуемое лицо окажется связанным с какими-то противоречивыми событиями.