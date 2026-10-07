Трой Бейкер зізнався, за яку роль у культовій відеогрі йому досі соромно
Відомий актор Трой Бейкер подарував свій голос десяткам культових персонажів у відеоіграх. Однак у довгій кар'єрі є одна роль, згадка про яку викликає в нього лише сором.
Легендарний актор розповів про персонажа, який став головним соромом його життя під час інтерв'ю для YouTube-каналу PARTYCHAT.
Болюча реакція на власного персонажа
У відео Бейкер переглядав уривки зі своїми найвідомішими роботами. Актор із теплом згадував Джоела з The Last of Us та Хіггса з Death Stranding, але реакція на появу "космічного самурая" Кая Ленга з Mass Effect 3 виявилася зовсім іншою.
Трой одразу ж попросив вимкнути фрагмент і зніяковів, коли побачив сцену загибелі свого героя.
Так, я на це заслужив,
– прокоментував актор смерть Ленга.
Повне відео: дивіться ролик
Є так багато причин, чому я не повинен був грати цього персонажа,
– додав він.
Попри усю культовість Mass Effect, найменш улюбленим елементом усієї франшизи для багатьох фанатів став саме Кай Ленг.
Автори намагалися показати його як найнебезпечнішого найманця в галактиці, але недолугі окуляри, ніндзя-манери та самурайський меч перетворили лиходія на об'єкт для глузувань і мемів.
Ситуацію погіршив і той факт, що персонажа китайського походження наділили стереотипними рисами японської культури. На фанатських форумах Reddit геймери протягом багатьох років створюють теми з питаннями, чи є Кай Ленг найгіршим героєм у історії франшизи та навіть запитують чи не створили його у стані сп'яніння.
Отож, Бейкеру, якого свого часу хвалив навіть Гаррісон Форд, очевидно досі соромно саме за втілення цього персонажа в життя.