Трой Бейкер зізнався, за яку роль у культовій відеогрі йому досі соромно

Відомий актор Трой Бейкер подарував свій голос десяткам культових персонажів у відеоіграх. Однак у довгій кар'єрі є одна роль, згадка про яку викликає в нього лише сором.

Легендарний актор розповів про персонажа, який став головним соромом його життя під час інтерв'ю для YouTube-каналу PARTYCHAT.

Болюча реакція на власного персонажа

У відео Бейкер переглядав уривки зі своїми найвідомішими роботами. Актор із теплом згадував Джоела з The Last of Us та Хіггса з Death Stranding, але реакція на появу "космічного самурая" Кая Ленга з Mass Effect 3 виявилася зовсім іншою.

Трой одразу ж попросив вимкнути фрагмент і зніяковів, коли побачив сцену загибелі свого героя.

Так, я на це заслужив,

– прокоментував актор смерть Ленга.

Повне відео: дивіться ролик

Є так багато причин, чому я не повинен був грати цього персонажа,

– додав він.

Попри усю культовість Mass Effect, найменш улюбленим елементом усієї франшизи для багатьох фанатів став саме Кай Ленг.

Автори намагалися показати його як найнебезпечнішого найманця в галактиці, але недолугі окуляри, ніндзя-манери та самурайський меч перетворили лиходія на об'єкт для глузувань і мемів.

Ситуацію погіршив і той факт, що персонажа китайського походження наділили стереотипними рисами японської культури. На фанатських форумах Reddit геймери протягом багатьох років створюють теми з питаннями, чи є Кай Ленг найгіршим героєм у історії франшизи та навіть запитують чи не створили його у стані сп'яніння.

Отож, Бейкеру, якого свого часу хвалив навіть Гаррісон Форд, очевидно досі соромно саме за втілення цього персонажа в життя.