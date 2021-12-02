Bethesda Softworks продовжує потроху ділитися із геймерською спільнотою відомостями про майбутній проєкт студії – космічну RPG Starfield. Цього разу обличчя компанії – славетний Тодд Говард спільно з керівницею студії Анжелою Браудер та артдиректором гри Меттом Карофано обговорили особливості нового тайтлу та його відмінності від нетлінної Skyrim, приправивши це новими концепт-артами та скриншотами.

До теми Часові рамки та трохи історії: Bethesda заінтригувала фанатів новою інформацією про Starfield

Ідея запуску нової франшизи

Найперше розробники розповіли про шлях, який привів їх до запуску нової франшизи. За словами Тодда Говарда, випробувати себе в жанрі наукової фантастики студія планувала ще дуже давно, навіть до старту роботи над серією Fallout.

Тоді компанія надала перевагу якраз постапокаліптичному сетингу відомої франшизи, але з плином часу бажання створити новий світ у відмінному від інших ігор студії стилі залишилося і конвертувалося у проєкт, яким і став Starfield.

Концепт-арт однієї з локацій Starfield / скриншот з Youtube

Як зазначає Анжела Браудер, ця гра стане таким собі конгломератом ідей різних поколінь працівників студії. Адже у роботі над нею багаторічний кістяк компанії працював пліч-о-пліч із новими талановитими розробниками, багато з яких виросли на іграх Bethesda та, можливо, навіть обрали професію саме через проєкти своїх старших колег.

Ці люди приходять і вони люблять наші проєкти, вони хочуть залишатися вірними світам з якими росли. Саме це дозволяє нам дотримуватися стилю ігор BGS, але й продовжувати розвиватися, – розповідає Браудер.

Вплив Skyrim на розробку Starfield

"Ми недооцінюємо те, як довго геймери грають у наші проєкти", – заявив Тодд Говард. Саме приклад Skyrim у який навіть через 10 років після релізу не лише грає величезна кількість людей, але й постійно створює для нього новий користувацький контент, вплинув на підхід розробників до роботи над Starfield.

Одна з численних планет всесвіту гри / скриншот з Youtube

Мені здається, що у наших ігор є два життя. Спершу ми робимо все можливе, щоб їх наповнити, розповісти нашу історію та побудувати світ, який стане основою того, що коли ми передамо гру геймерам, вони й самі зможуть наповнювати її, розповідати вже власні історії та доповнювати світ за допомогою наших інструментів, – додав Карофано.

Крижана планета​ / скриншот з Youtube

Отож уже на виході Starfield буде повністю відкрита для розробки фанатських модифікацій, що не може не тішити шанувальників такого роду контенту.

Відмінності від попередніх проєктів

За словами розробників, їх команда зробила все можливе, щоб Starfield здавався правдоподібним. Дрібні деталі, якими славляться ігри від Bethesda, наприклад, можливість затіяти який-небудь протест та подивитися на його наслідки – все це буде у космічній RPG.

У нього (Starfield – ред.) більш реалістична і науково обґрунтована основа. У той час, як Skyrim – епічне фентезі, це більш приземлена гра, заснована на дослідженні оточення, – говорить артдиректор Метт Карофано.

До того ж кожен член команди розробників привніс в гру свої власні захоплення. "У нашій команді багато людей, які захоплюються певними речами, такими як робототехніка чи інженерна справа, – говорить Браудер, – І вони використовують ці знання, накопичені за все життя, у своїй роботі".

Робот-компаньйон? / скриншот з Youtube

Попри деякі суттєві відмінності, у Starfield все ще будуть старі фішки Bethesda. Тодд Говард зазначив, що саме у цій грі студія "підвищила ставки" в одній із найбільш впізнаваних рис ігор компанії.

У нас завжди є момент "виходу" у світ, так би мовити. Технології змінилися, ми всі змінилися... Але те, що ми можемо робити це і воно відчувається по-новому в кожному поколінні, в кожній грі, – одна із найбільших особливостей того, що ми робимо. Я люблю говорити, що у Starfield є два подібних моменти, – додав очільник Bethesda Softworks.

Деталі – ключ до занурення у світ гри / скриншот з Youtube

Також розробники наголосили на тому, що у прагненні до реалізму вони приділили максимум уваги дрібним деталям та продумуванню кожного елементу світу гри. "… що вони їдять, з якими іграшками граються діти. Які у них казки на ніч? Яке у них мистецтво? Яка їхня історія? Які у них розваги? Це цілий всесвіт, а не просто гра."

Повне відео від Bethesda

Поринути у дослідження цього всесвіту, на жаль, можна буде ще нескоро, адже Starfield планується до релізу 11 листопада 2022 року на PC та Xbox Series X|S.