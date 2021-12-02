Bethesda Softworks продолжает понемногу делиться с геймерским сообществом сведениями о будущем проекте студии – космической RPG Starfield. На этот раз лицо компании – знаменитый Тодд Говард совместно с руководительницей студии Анжелой Браудер и арт-директором игры Мэттом Карофано обсудили особенности нового тайтла и его отличия от нетленной Skyrim, приправив это новыми концепт-артами и скриншотами.

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Идея запуска новой франшизы

Прежде всего разработчики рассказали о пути, который привел их к запуску новой франшизы. По словам Тодда Говарда, попробовать себя в жанре научной фантастики студия планировала еще очень давно, даже до старта работы над серией Fallout.

Тогда компания предпочла как раз постапокалиптический сетинг известной франшизы, но с течением времени желание создать новый мир в отличном от других игр студии стиле осталось и конвертировалось в проект, которым и стал Starfield.

Концепт-арт одной из локаций Starfield / скриншот из Youtube

Как отмечает Анжела Браудер, эта игра станет эдаким конгломератом идей разных поколений работников студии. Ведь в работе над ней многолетний костяк компании работал бок о бок с новыми талантливыми разработчиками, многие из которых выросли на играх Bethesda и, возможно, даже выбрали свою профессию именно из-за проектов своих старших коллег.

Эти люди приходят и любят наши проекты, они хотят оставаться верными мирам с которыми росли. Именно это позволяет нам соблюдать стиль игр BGS, но и продолжать развиваться, – рассказывает Браудер.

Влияние Skyrim на разработку Starfield

"Мы недооцениваем то, как долго геймеры играют в наши проекты", – заявил Тодд Говард. Именно пример Skyrim, в который даже через 10 лет после релиза не только играет огромное количество людей, но и постоянно создает для него новый пользовательский контент, повлиял на подход разработчиков к работе над Starfield.

Одна из многочисленных планет вселенной игры / скриншот из Youtube

Мне кажется, что у наших игр есть две жизни. Сначала мы делаем все возможное, чтобы их наполнить, рассказать нашу историю и построить мир, который станет основой того, что когда мы передадим игру геймерам, они сами смогут наполнять ее, рассказывать уже собственные истории и дополнять мир с помощью наших инструментов, – добавил Карофано.

Ледяная планета / скриншот из YouTube

Итак, уже на выходе Starfield будет полностью открыта для разработки фанатских модификаций, что не может не радовать поклонников такого рода контента.

Отличия от предыдущих проектов

По словам разработчиков, их команда сделала все возможное, чтобы Starfield казался правдоподобным. Мелкие детали, которыми славятся игры от Bethesda, например возможность затеять какой-либо протест и посмотреть на его последствия – все это будет в космической RPG.

У него (Starfield – ред.) более реалистичное и научно обоснованное основание. В то время как Skyrim – эпическое фэнтези, это более приземленная игра, основанная на исследовании окружения, – говорит арт-директор Мэтт Карофано.

К тому же, каждый член команды разработчиков привнес в игру свои собственные увлечения. "В нашей команде много людей, которые увлекаются определенными вещами, такими как робототехника или инженерное дело, – говорит Браудер, – и они используют эти знания, накопленные за всю жизнь, в своей работе".

Робот-компаньон? / скриншот из Youtube

Несмотря на некоторые существенные отличия, в Starfield все еще будут старые фишки Bethesda. Тодд Говард отметил, что именно в этой игре студия "повысила ставки" в одной из самых узнаваемых черт игр компании.

У нас всегда есть момент "выхода" в мир, так сказать. Технологии изменились, мы все изменились... Но то, что мы можем делать это и оно чувствуется по-новому в каждом поколении, в каждой игре – одна из величайших особенностей того, что мы делаем. Я люблю говорить, что у Starfield есть два подобных момента, – добавил глава Bethesda Softworks.

Детали – ключ к погружению в мир игры / скриншот из Youtube

Также разработчики отметили, что в стремлении к реализму они уделили максимум внимания мелким деталям и продумыванию каждого элемента мира игры. "… что они едят, с какими игрушками играют дети. Какие у них сказки на ночь? Какое у них искусство? Какая их история? Какие у них развлечения? Это целая вселенная, а не просто игра."

Полное видео от Bethesda

Погрузиться в исследование этой вселенной, к сожалению, можно будет не очень скоро, ведь Starfield планируется к релизу 11 ноября 2022 года на PC и Xbox Series X|S.