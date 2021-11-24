Місяць тому компанія Rockstar Games повноцінно представила видання з назвою Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Тоді розробники вперше показали, який вигляд матимуть ці ремастери, а також натякнули геймерам на те, що до оновлених ігор дістанеться не весь класичний контент.

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Якщо коротко, то геймери помітили, що розробники змінили футболку Філа Кесседі – персонажа, який з'являвся одразу в кількох іграх цієї серії. В оригіналі на ній було зображено прапор Конфедеративних Штатів Америки, який часто асоціюється з расизмом, а от в ремастерах – простий череп. Напевно, вже тоді чимало геймерів зрозуміло, що це не остання подібна зміна.

Виявилося, що всі такі гравці мали рацію, а ще один подібний приклад знайшов блогер з нікнеймом ENXGMA. На своєму ютуб-каналі він опублікував відео, у якому порівняв гру GTA III, яка вийшла ще у 2001 році, та її сучасний ремастер. Блогер згадав, що в оригінальній відеогрі була одна цікава особливість. Річ у тім, що протагоніст показував середній палець всім водіям, які йому сигналили. А от в ремастерах її вже не знайдеш, бо розробники вирішили вирізати цей непристойний жест.

Блогер додав, що автори ще й серйозно спростили поведінку Клода в ремастері: він не дивиться на персонажів, з якими зіштовхнувся, та взагалі ніяк не реагує на сигнали автомобілів. Також ENXGMA знайшов у цьому ремастері й інші дивні недоліки. Наприклад, листя чи газети не реагують на авто, які проїжджають поруч, зникли деякі анімації та звуки, головний герой навчився частково проходити через огорожі, а також щезли всі птиці.

Порівняння оригінальної GTA III та її ремастера: відео

Наостанок варто відзначити, що розробники вже взялися за виправлення різноманітних багів та недоліків. Згідно з даними відомого інсайдера, Rockstar Games навіть збирається виділити додаткові ресурси та співробітників для роботи над цими ремастерами. Він навіть припускає, що через це можуть зміститися дати виходу оновлень для GTA Online та Red Dead Online.