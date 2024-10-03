Take-Two підтвердила правдивість чуток про GTA 6, які практично ніхто не помітив

Ютубер Cyber Boi здивував геймерів, розповівши про "копірайт страйк" на своєму каналі, який він отримав від видавців Rockstar – Take-Two за відео з маловідомими чутками про GTA 6.

Grand Theft Auto 6 й далі оповита таємницею, адже Rockstar продовжують зберігати рекордну мовчанку.

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Ці чутки ніхто не помітив, але Take-Two додали їм ваги

Ютубер під ніком Cyber Boi підготував відео про чутки щодо GTA 6, якими майже місяць тому поділився інсайдер, відомий в соцмережі X під ніком LegacyKillaHD.

Ще на початку вересня той розповів багато речей, які він нібито чув про розробку гри з надійних джерел.

За словами LegacyKillaHD, головна сюжетна лінія GTA 6 буде коротшою за Red Dead Redemption 2. Але це не змінить того, що гра буде величезною за своїм масштабом та матиме "до біса багато додаткового контенту".

Також інсайдер пообіцяв епічні місії, деякі з яких навіть були натхненні фільмами франшизи "Форсаж".

Окрім того, підтвердилися дані про те, що Люсія є центральним персонажем гри, в дечому схожим на Майкла з GTA V, і що вона та Джейсон матимуть окремі історії, окрім головного сюжету.

Одна центральна тема, як кажуть різні джерела – це злочинці, які розв'язують проблеми. Сімейні труднощі, – сказав LegacyKillaHD.

Свого часу цей "тред" у X не отримав багато уваги, обмежившись лише близько 10 тисячами переглядів.

Одначе, коли Cyber ​​Boi випустив відео, він все одно отримав "копірайт страйк" від Take-Two, хоча не використовував жодного витоку кадрів у відеоряді, тож тепер блогер впевнений, що вся справа в інформації, яку він озвучував.

Молодик переконаний, що це означає, що чутки є реальними та стверджує, що інші блогери з YouTube також постраждали через обговорення цих деталей.