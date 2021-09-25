Цікавий варіант: розробник показав, який вигляд могла б мати гра BioShock з 2D-графікою

Нестандартною роботою на своєму ютуб-каналі поділився розробник з нікнеймом Thomas Brush. Він вирішив показати, який вигляд могла б мати перша частина BioShock з 2D-графікою.

Кілька тижнів тому ми розповідали про ентузіаста, який переніс на ігровий рушій Unreal Engine 5 локацію з першої частини BioShock (2007 рік). Потішити всіх шанувальників цієї серії вирішив й головний герой цієї історії, щоправда, на шутер від першої особи його гра не дуже схожа.

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Отже, розробник з нікнеймом Thomas Brush показав, який вигляд могла б мати 2D-версія гри BioShock. Він вже встиг відтворити у такому стилі протагоніста, зброю, ворогів, а також деякі локації. На представленому відео можна побачити місце падіння авіалайнера, маяк, а також частину підводного міста. Тобто ентузіаст створив ті локації, які головний герой відвідує на старті відеогри. Цікаво, що подорож на батискафі до підводного міста він зробив у стилі гри Flappy Bird. Також відомо, що для створення такої версії BioShock цей розробник використав ігровий рушій Unity.

Варто відзначити, що така версія цієї відеогри має дуже незвичний вигляд. Загалом в ентузіаста вийшов достатньо стильний платформер, який може сподобатися не лише шанувальникам серії BioShock. Щоправда, викладати у відкритий доступ свою відеогру розробник не збирається, а також поки невідомо, чи планує він продовжувати роботу над нею. Наостанок варто відзначити, що результатом цієї роботи він поділився на своєму ютуб-каналі. Користувачам мережі така версія цієї відеогри дуже сподобалася, а запис розробника вже зібрав майже 200 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків.

Який вигляд має гра Bioshock з 2D-графікою: відео