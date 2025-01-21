Чи коштуватиме GTA 6 рекордні 100 доларів – відомий інсайдер дав відповідь

Іменитий інсайдер відповів на чутки про те, що довгоочікувана Grand Theft Auto 6 від Rockstar отримає рекордний для серії цінник у 100 доларів.

Протягом останнього часу в мережі з'являлося чимало припущень про те, скільки ж коштуватиме GTA 6, але відомий інсайдер запевняє, що у геймерів немає причин для паніки, повідомляє 24 Канал.

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Чутки ніколи не були правдивими

Чутки стверджують, що Rockstar Games вкладають у розробку довгоочікуваного проєкту майже 2 мільярди доларів, тож фінансові аналітики припускають, що ціна базової версії гри складе щонайменше 100 доларів.

Останнім, хто висловився на цей рахунок, став аналітик видання Epyllion Метью Болл, який заявив, що багато хто в ігровій індустрії "сподівається", що GTA 6 матиме саме таку високу вартість, щоб вони також могли підвищити ціни на свої проєкти.

Ці слова поспішив жорстко прокоментувати відомий ігровий інсайдер та журналіст Том Гендерсон.

Аналітик, який сказав, що в індустрії є "надія" на те, що GTA 6 коштуватиме 100 доларів, щоб інші видавці могли наслідувати її приклад, повинен поговорити з кількома іншими людьми в галузі,

– написав він у соцмережі X.

Гендерсон також різко розкритикував чутки про ціну майбутнього проєкту, заявивши, що заяви аналітиків на цей рахунок "майже ніколи не є правдивими".

Ймовірно, це означає, що Том володіє інформацією про те, що Rockstar не планують підвищувати ціну на базову версію GTA 6. Так це чи ні ми як завжди дізнаємося лише, коли цього захочуть розробники.