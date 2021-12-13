Ціни нового покоління: компанія Square Enix опинилася в центрі гучного скандалу

Геймери розкритикували нову цінову політику компанії Square Enix. Вони були неприємно вражені ціною, яку розробники хочуть отримати за Forspoken та Final Fantasy VII Remake.

Напевно, всі геймери знають, що на цьогорічній церемонії The Game Awards було чимало цікавих анонсів та показів. Наприклад, компанія Square Enix поділилася трейлером гри Forspoken, а також анонсувала, що відеогра Final Fantasy VII Remake вийде на PC. Щоправда, одразу ж після цього шоу вона опинилася в центрі масштабного скандалу.

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Річ у тім, що геймерам не сподобалася ціна, яку розробники виставили на PC-версію Forspoken та Final Fantasy VII Remake. Вони оцінили одну таку гру одразу в 70 доларів (80 євро), хоча майже всі сучасні AAA-проєкти коштують 60 доларів (60 євро). Цікаво, що на всіх платформах ці відеоігри коштують однаково, а також на них не діють звичні регіональні ціни.

Наприклад, жителям України потрібно заплатити за гру Forspoken одразу 2199 гривень, а це понад 80 доларів за нинішнім курсом (Steam та Epic Games Store). У випадку Final Fantasy VII Remake все ідентично, щоправда, цей проєкт можна придбати лише в Epic Games Store. Також варто додати, що йдеться не про спеціальні видання відеоігор, а про їхні базові версії.

Трейлер відеогри Forspoken: відео

Зрозуміло, що такі ціни вже відштовхнули чималу кількість потенційних покупців. Геймери не розуміють, чому так дорого коштує гра Forspoken, яка є абсолютною новинкою, а також не є частиною якоїсь популярної франшизи. А от у ситуації з ціною на гру Final Fantasy VII Remake все ще дивніше. Річ у тім, що ця відеогра вийшла ще на початку 2020 року, і весь цей час вона була просто тимчасовим ексклюзивом PlayStation 4.

Трейлер відеогри Final Fantasy VII Remake: відео

А найгірше в цій ситуації те, що представники Square Enix поки ніяк не коментували цю ситуацію. Щоправда, здається, геймерів вони все ж таки почули. Річ у тім, що розробники приховали ціну на Final Fantasy VII Remake у крамниці Epic Games Store. Варто додати, що у випадку Forspoken поки без жодних змін.

Поки незрозуміло, чому так сталося, але дуже ймовірно, що вже найближчим часом ця історія матиме якесь продовження. А все тому, що реліз Final Fantasy VII Remake на PC має відбутися вже 16 грудня.