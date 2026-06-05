Ветеран Rockstar розповів, яка ігрова механіка зрештою виявилася зайвою у GTA San Andreas

Технічний директор культової Grand Theft Auto San Andreas пригадав про введення в гру якої механіки розробники жалкували невдовзі після релізу гри.

Колишній технічний директор Rockstar відповів на цікаве питання шанувальників серії GTA, розкривши яку механіку з San Andreas вважає помилкою, інформує 24 Канал.

Цікаво Тепер ви можете побити CEO Take-Two – Штраус Зельник неочікувано з'явився у відомому файтингу

"Стелс" у GTA San Andreas був зайвим?

Ветеран індустрії Оббе Вермей часто тішить геймерів тим, що пригадує якісь цікаві історії з часів, коли він був одним з головних творців GTA.

Колись він вже розповідав як в грі з'явилася кінематографічна камера, а цього разу його запитали про вирізаний контент з GTA IV, а конкретно пістолет марки Беретта, оснащений глушником.

Користувач соцмережі X під ніком @mikergmoj96151 поцікавився чи означало це, що в якийсь момент розробники розглядали появу в грі "стелсу".

Вермей зазначив, що не може точно відповісти про "четвірку", але ось у GTA San Andreas саме ця механіка була зайвою та принесла чимало клопотів команді.

Наскільки я пам'ятаю, ми шкодували саме про додавання "стелсу" до San Andreas, бо зрештою ми занадто себе перенавантажили,

– написав розробник.

I don't know about the 2 missions. My recollection is that stealth was specifically one of the things we regretted adding to SA as we ended up stretching ourselves too thin. So I thought stealth was never pursued in gta4. Then again, there were experiments going on all the time… — Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) June 3, 2026

Щодо "пригод" Ніко, то Вермей додав, що команда "постійно проводила експерименти, про які він не знав", тож цілком можливо, що в якийсь момент Rockstar справді хотіли додати в Ліберті-сіті трішки "стелсу".