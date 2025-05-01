Як це буде

FiReLEAGUE Buenos Aires 2025 – це дуже маленький за своїми масштабами турнір з Counter-Strike 2, який розігрує 100 000 доларів. Чому маленький – бо участь у ньому беруть всього чотири команди: Imperial Esports, Sharks Esports, BESTIA, 9z Team. Усе це – команди з Південної Америки, тож можна сказати, що для нас цей турнір не є важливим. Однак цікавим є місце його проведення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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Організацією цього кіберспортивного турніру займається аргентинська FiReSPORTS. Вона оприлюднила деталі свого турніру і, серед іншого, назвала місце проведення. Незрозуміло, чому було обрано саме тунель метро, але зазначається, що цей конкретний тунель є дванадцятою системою метрополітену, побудованою у світі.

Можливість відвідати унікальний турнір отримають 200 вболівальників за допомогою запрошення або лотереї. Сам турнір пройде за один день – 2 травня 2025 року, тобто вже завтра.

Imperial Esports спочатку зіграє з Sharks Esports, а 9z Team зустрінеться з BESTIA. Лідери обох матчів потім зустрінуться в фінальній грі, яка визначить, хто отримає 50 000 доларів за перше місце, 30 000 доларів – за друге і по 10 000 доларів за третє і четверте місця.