"Хейтерам це не зупинити": режисер Kingdom Come Deliverance бачить майбутнє графіки в DLSS 5

Технологія DLSS 5 від Nvidia ще не вийшла, але вже викликала хвилю суперечок серед геймерів і розробників. На її захист несподівано виступив режисер Kingdom Come: Deliverance та сиквелу гри Даніель Вавра, який вважає нейромережевий рендеринг важливим кроком уперед.

Своєю думкою Вавра поділився в соцмережі X.

Чому DLSS 5 – майбутнє відеоігор на думку Ваври?

DLSS 5 від Nvidia базується на моделі нейронного рендерингу в реальному часі, яка додає зображенню більше деталей і створює фотореалістичне освітлення. Втім, частина геймерської спільноти сприйняла це інакше.

Користувачі стверджують, що картинка починає виглядати як типовий "пластиковий" результат роботи штучного інтелекту – slop, який нівелює унікальний художній стиль окремих проєктів. Подібну критику висловлювали не лише гравці, а й деякі розробники ігор та фахівці. Не дивно, що після анонсу DLSS 5 мережу накрила хвиля критики та мемів.

На цьому тлі позиція Ваври виглядає доволі контрастною. Він вважає, що DLSS 5 у перспективі може стати дешевшою альтернативою ресурсоємному трасуванню променів. За його словами, нинішня хвиля негативу не здатна зупинити розвиток технології – це лише початок значно масштабніших змін у графіці.

Розробник переконаний, що з часом студії отримають змогу гнучко налаштовувати роботу DLSS 5 – наприклад, адаптувати її під конкретний візуальний стиль гри або навіть під зовнішність певних людей. Подібні ідеї раніше озвучував і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Водночас з цим не згодні наприклад окремі члени команди фахового видання PCGamer. Вони зауважили, що DLSS 5 все більше схоже на щось, що розробники навіть теоретично не з можуть точно налаштувати.

Чим більше ми чуємо про функцію DLSS 5 від Nvidia, тим гіршою вона стає,

– зауважив автор з питань апаратного забезпечення PCGamer Дейв Джеймс.

Очікується, що DLSS 5 офіційно представлять уже восени. Першими іграми з підтримкою нової технології мають стати: