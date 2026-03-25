"Хейтерам це не зупинити": режисер Kingdom Come Deliverance бачить майбутнє графіки в DLSS 5
- Технологія DLSS 5 від Nvidia викликала суперечки через її нейронний рендеринг, який деякі користувачі вважають "пластиковим".
- Режисер Kingdom Come: Deliverance Даніель Вавра вважає, що DLSS 5 може стати дешевшою альтернативою трасуванню променів і призведе до значних змін у графіці.
Технологія DLSS 5 від Nvidia ще не вийшла, але вже викликала хвилю суперечок серед геймерів і розробників. На її захист несподівано виступив режисер Kingdom Come: Deliverance та сиквелу гри Даніель Вавра, який вважає нейромережевий рендеринг важливим кроком уперед.
Своєю думкою Вавра поділився в соцмережі X, розповідає 24 Канал.
Чому DLSS 5 – майбутнє відеоігор на думку Ваври?
DLSS 5 від Nvidia базується на моделі нейронного рендерингу в реальному часі, яка додає зображенню більше деталей і створює фотореалістичне освітлення. Втім, частина геймерської спільноти сприйняла це інакше.
Користувачі стверджують, що картинка починає виглядати як типовий "пластиковий" результат роботи штучного інтелекту – slop, який нівелює унікальний художній стиль окремих проєктів. Подібну критику висловлювали не лише гравці, а й деякі розробники ігор та фахівці. Не дивно, що після анонсу DLSS 5 мережу накрила хвиля критики та мемів.
На цьому тлі позиція Ваври виглядає доволі контрастною. Він вважає, що DLSS 5 у перспективі може стати дешевшою альтернативою ресурсоємному трасуванню променів. За його словами, нинішня хвиля негативу не здатна зупинити розвиток технології – це лише початок значно масштабніших змін у графіці.
Розробник переконаний, що з часом студії отримають змогу гнучко налаштовувати роботу DLSS 5 – наприклад, адаптувати її під конкретний візуальний стиль гри або навіть під зовнішність певних людей. Подібні ідеї раніше озвучував і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.
Водночас з цим не згодні наприклад окремі члени команди фахового видання PCGamer. Вони зауважили, що DLSS 5 все більше схоже на щось, що розробники навіть теоретично не з можуть точно налаштувати.
Чим більше ми чуємо про функцію DLSS 5 від Nvidia, тим гіршою вона стає,
– зауважив автор з питань апаратного забезпечення PCGamer Дейв Джеймс.
Очікується, що DLSS 5 офіційно представлять уже восени. Першими іграми з підтримкою нової технології мають стати:
- Resident Evil Requiem,
- Starfield,
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered,
- Assassin’s Creed Shadows,
- Hogwarts Legacy,
- Delta Force,
- Naraka: Bladepoint.