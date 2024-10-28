Творець культового шутера Max Payne розповів як зародилася ідея найвпізнаванішого постера гри

Легенда ігрової індустрії та головна рушійна сила студії Remedy – Сем Лейк, розповів цікаву байку з часів розробки першої Max Payne, яка розкрила таємницю створення відомого постера гри.

У світі відеоігор не так багато студій з ідеальною репутацією, але фінська Remedy беззаперечно одна з них. Нещодавно ювілей відсвяткувала перша справді проривна гра розробників – Max Payne й один з її основних творців Сем Лейк розповів цікаву історію з часів створення проєкту.

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Усе геніальне – просто

Навіть через два десятиліття після випуску Max Payne продовжує залишатися на слуху в геймерів завдяки незгладимому сліду, який цей шедевр залишив в ігровій індустрії.

Шутер від Remedy багато хто й донині вважає одним з найкращих представників жанру, а його естетика досі захоплює дух.

Однією з найвпізнаваніших фішок гри є чорно-білий постер з зображенням головного героя, якому свою зовнішність люб'язно подарував незмінний очільник та головний сценарист студії – Сем Лейк.

Легендарний постер / Фото Remedy

У відповідь на запитання від одного з шанувальників у соцмережі X, Лейк розповів як виникла ідея цього зображення. Виявилося, що в якийсь момент розробник просто "валяв дурня" у Photoshop, яким "насправді не знав, як користуватися".

В процесі у Лейка вийшло щось, що стало до вподоби йому та команді й наштовхнуло дизайнерів на кінцеву ідею.

Це не було остаточним артом, який ви бачите тут (на постері, – ред.), але це послугувало натхненням, яке привело до нього,

– підсумував розробник.

Фанати Remedy втішилися цією байкою, яка лише підігріла їхній інтерес до майбутніх ремастерів Max Payne та Max Payne 2, над якими студія трудиться пліч-о-пліч з Rockstar.