Проєкти студії Naughty Dog відомі своїм кінематографічним стилем оповіді у якому гравця буквально "ведуть за руку" впродовж усієї гри, а основні події та меседжі показуються безпосередньо за допомогою кат-сцен. Однак, схоже, це дещо набридло одному з керманичів та головному сценаристу компанії – Нілу Дракманну.

Філософії геймдизайну ігор FromSoftware та Naughty Dog знаходяться практично на різних полюсах одна від одної в багатьох аспектах, але попри це обидві студії досягли неабиякого успіху.

Враховуючи хист Дракманна створювати дивовижні історії у відеоіграх, дещо неочікувано було почути, що в Elden Ring йому найбільше сподобався мінімалістичний стиль підходу до оповіді сюжету.

Нещодавно мене заінтригували такі проєкти, як Elden Ring і Inside, які не так сильно покладаються на традиційний наратив, щоб розповісти свій сюжет. Одні з найкращих історій в The Last of Us передані кат-сценами, але багато з них є безпосередньо в ігровому процесі, в переміщенні простором і розумінні його історії, просто в його спогляданні та дослідженні, – сказав Ніл.

За словами розробника, наразі найбільше задоволення від ігор він отримує, коли ті "довіряють" своїм гравцям та дозволяють самотужки розібратися у тому, що в них відбувається.

Шанувальники творчості ігророба можуть пригадати про який саме тип історій йде мова. Наприклад, в оригінальній The Last of Us гравці можуть дізнатися щемку історію моряка, на ім'я Іш, відшукавши усі додаткові нотатки.

Попри те, що Naughty Dog і раніше використовували цю концепцію, схоже, що студія може ще більше опиратися на неї в майбутніх іграх.

Це не означає, що у нас більше не буде діалогів або роликів, я думаю, що це інструменти у вашому арсеналі... І я думаю, що є спосіб просунути ці речі на передній план, принаймні для тих ігор, які ми створюємо в Naughty Dog. Знову ж таки, я дуже заінтригований, ніколи не спочиваю на лаврах і завжди пробую щось нове, трішки інше, те що не всім сподобається, але це нормально, – підсумував Дракманн.

Насамкінець розробник заінтригував і геймерів, повідомивши, що ігри з подібним баченням уже перебувають у розробці.

Хоча достеменно невідомо над чим саме, окрім багатокористувацького шутера у всесвіті The Last of Us, працюють у Naughty Dog, подібні заяви від однієї з живих легенд індустрії звучать неабияк загадково та багатонадійно, що змушує з нетерпінням чекати подальших анонсів студії.