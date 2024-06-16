Для Cyberpunk 2077 розробляли масштабне космічне DLC – цікаві фото

Ентузіасти розкопали у файлах Cyberpunk 2077 свідчення про те, що розробники працювали над масштабним доповненням, яке перенесло б події гри далеко за межі Землі.

Доповнення "Ілюзія Свободи" стало фактором, що остаточно реабілітував Cyberpunk 2077 в очах багатьох геймерів, але, як виявилося, у планах CD Projekt було як мінімум ще одне епічне та масштабне DLC.

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Гравців Cyberpunk 2077 планували відправити на Місяць

Ентузіасти розкопали у файлах гри низку матеріалів, які дають змогу уявити як могло б виглядати доповнення про Місяць, яке було скасовано розробниками.

Серед "злитих" фото є, до прикладу, карта Місяця розміром у приблизно шість квадратних кілометрів, у той час, як площа Найт-Сіті з основної гри десь 24 квадратних кілометри. Отож DLC дійсно було б доволі великим.

Мапа скасованого доповнення / Фото з boards.4chan.org / CDPR

Крім того, шанувальники Cyberpunk 2077 розкопали доволі "сирі" зображення місячних баз, місяцеходів і навіть деяких пейзажів самого Місяця.

Знайдені ентузіастами зображення / Фото з boards.4chan.org / CDPR

Яку роль відіграє Місяць у Всесвіті гри

Протягом сюжету основної гри існує чимало згадок про Місяць.

У Cyberpunk 2077 Місяць був колонізований у 1997 році через руйнування екосистеми Землі. Протягом усієї гри персонаж гравця Ві може дізнатися про місячну колонію, а також про орбітальну космічну станцію, що знаходиться між Землею та Місяцем.

Крім того, саме супутник Землі – одна з основних сюжетних віх у шалено популярному аніме серіалі Cyberpunk Edgerunners, а також має велике значення для деяких кінцівок "Ілюзії свободи".

Схоже, що CDPR дійсно мали амбітні плани на доповнення та усіма цими кроками плавно готували геймерів до майбутнього дослідження Місяця, але, на жаль для усіх, цей контент ніколи не побачить світ.