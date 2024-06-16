Дополнение "Иллюзия Свободы" стало фактором, окончательно реабилитировавшим Cyberpunk 2077 в глазах многих геймеров, но, как оказалось, в планах CD Projekt было как минимум еще одно эпическое и масштабное DLC.

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Игроков Cyberpunk 2077 планировали отправить на Луну

Энтузиасты раскопали в файлах игры ряд материалов, которые позволяют представить как могло бы выглядеть дополнение о Луне, которое было отменено разработчиками.

Среди "слитых" фото есть, к примеру, карта Луны размером в примерно шесть квадратных километров, в то время, как площадь Найт-Сити из основной игры где-то 24 квадратных километра. Так что DLC действительно было бы довольно большим.

Карта отмененного дополнения / Фото с boards.4chan.org / CDPR

Кроме того, поклонники Cyberpunk 2077 раскопали довольно "сырые" изображения лунных баз, луноходов и даже некоторых пейзажей самой Луны.

Найденные энтузиастами изображения / Фото с boards.4chan.org / CDPR

Какую роль играет Луна во Вселенной игры

На протяжении сюжета основной игры существует немало упоминаний о Луне.

Интересно! В Cyberpunk 2077 Луна была колонизирована в 1997 году из-за разрушения экосистемы Земли. На протяжении всей игры персонаж игрока Ви может узнать о лунной колонии, а также об орбитальной космической станции, находящейся между Землей и Луной.

Кроме того, именно спутник Земли – одна из основных сюжетных вех в безумно популярном аниме сериале Cyberpunk Edgerunners, а также имеет большое значение для некоторых концовок "Иллюзии свободы".

Похоже, что CDPR действительно имели амбициозные планы на дополнение и всеми этими шагами плавно готовили геймеров к будущему исследованию Луны, но, к сожалению для всех, этот контент никогда не увидит свет.