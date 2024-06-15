Cyberpunk 2077 удалось реабилитироваться в глазах геймеров за свой провальный релиз, а самые преданные поклонники CDPR наиграли в популярную RPG уже сотни часов, однако все еще открывают для себя что-то новое.

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Как легко одолеть киберпсиха

К примеру, общеизвестно, что в игре существует побочное задание, в котором игроку предстоит усмирить 17 киберпсихов, к тому же желательно без убийств.

Интересно! Киберпсихи – это удивительно сильные и опасные враги, которых даже можно назвать мини боссами, а драка с ними становится настоящим испытанием на прочность для игрока.

Однако, как оказалось, все становится значительно легче, если найти к ним подход.

Пользователь Reddit под ником RandomNightCityViews провел в Cyberpunk 2077 более 500 часов и внезапно обнаружил, что к киберпсихам можно осторожно подобраться с помощью стелса и беспроблемно их нейтрализовать.

Легкий способ победы над киберпсихом – смотреть видео

Казалось бы, что такая очевидная механика должна была бы прийти в голову любому игроку, но пост RandomNightCityViews получил более 6 тысяч лайков и сотни комментариев в которых геймеры жаловались, что тоже никогда не задумывались над тем, чтобы попробовать победить этих грозных оппонентов таким образом.

Что же можно сказать, Ви живи – Ви учись.