Cyberpunk 2077 вдалося реабілітуватися в очах геймерів за свій провальний реліз, а найвідданіші шанувальники CDPR награли в популярну RPG вже сотні годин, однак все ще відкривають для себе щось нове.

Варте уваги 5 найцікавіших деталей, які фанати розгледіли у новому трейлері STALKER 2

Як легко здолати кіберпсиха

До прикладу, загальновідомо, що у грі існує побічне завдання, в якому гравцю належить втихомирити 17 кіберпсихів, до того ж бажано без убивств.

Цікаво! Кіберпсихи – це напрочуд сильні та небезпечні вороги, яких навіть можна назвати міні босами, а бійка з ними стає справжнім випробуванням на міцність для гравця.

Однак, як виявилося, все стає значно легше, якщо знайти до них підхід.

Користувач Reddit під ніком RandomNightCityViews провів у Cyberpunk 2077 понад 500 годин і раптово виявив, що до кіберпсихів можна обережно підібратися за допомогою стелсу та безпроблемно їх нейтралізувати.

Легкий спосіб перемоги над кіберпсихом – дивитися відео

Здавалося б, що така очевидна механіка мала б спасти на думку будь-якому гравцю, але пост RandomNightCityViews отримав понад 6 тисяч вподобань та сотні коментарів в яких геймери бідкалися, що теж ніколи не замислювалися над тим аби спробувати перемогти цих грізних опонентів у такий спосіб.

Що ж можна сказати, Ві живи – Ві учись.