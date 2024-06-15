Cyberpunk 2077 вдалося реабілітуватися в очах геймерів за свій провальний реліз, а найвідданіші шанувальники CDPR награли в популярну RPG вже сотні годин, однак все ще відкривають для себе щось нове.
Варте уваги 5 найцікавіших деталей, які фанати розгледіли у новому трейлері STALKER 2
Як легко здолати кіберпсиха
До прикладу, загальновідомо, що у грі існує побічне завдання, в якому гравцю належить втихомирити 17 кіберпсихів, до того ж бажано без убивств.
Однак, як виявилося, все стає значно легше, якщо знайти до них підхід.
Користувач Reddit під ніком RandomNightCityViews провів у Cyberpunk 2077 понад 500 годин і раптово виявив, що до кіберпсихів можна обережно підібратися за допомогою стелсу та безпроблемно їх нейтралізувати.
Легкий спосіб перемоги над кіберпсихом – дивитися відео
Здавалося б, що така очевидна механіка мала б спасти на думку будь-якому гравцю, але пост RandomNightCityViews отримав понад 6 тисяч вподобань та сотні коментарів в яких геймери бідкалися, що теж ніколи не замислювалися над тим аби спробувати перемогти цих грізних опонентів у такий спосіб.
Що ж можна сказати, Ві живи – Ві учись.