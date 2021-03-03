Розробники онлайн-горору анонсували вихід нового DLC, яке стане дев'ятнадцятою главою гри. Доповнення буде повністю присвячене індустрії корейської поп-музики. Більше – у матеріалі.

Dead by Daylight – популярна онлайн відеогра в жанрі сурвайвал-горору, розроблена канадською компанією Behaviour Interactive. В рамках матчів команда від одного до чотирьох гравців протистоїть на різноманітних тематичних мапах п'ятому гравцеві, що виконує роль "вбивці". Його "жертви" – беззбройні та не можуть боротися з ворогом, тому повинні ховатися від нього і допомагати один одному відкрити виходи з карти та утекти, вигравши таким чином матч.

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Попри те, що гра з'явилась у далекому 2016 році вона все ще популярна. Основною причиною цього можна назвати постійну підтримку від розробників, що регулярно постачають у гру новий контент. Тематичні DLC – справжній козир Behaviour Interactive. Раніше у гру вже додали таких популярних персонажів, як The Ghost Face (з франшизи фільмів "Крик"), Фредді Крюгера та інших героїв фільму жахів "Кошмар на вулиці в'язів", героїв популярного серіалу "Дивні дива" та навіть цілий пак косметичних засобів, присвячених популярним стрімерам гри на платформі Twitch.

Фредді Крюгер у Dead by Daylight / зображення з deadbydaylight.fandom

У новій 19 главі проєкту шанувальників очікує досить дивне поєднання. Для когось корейська поп-музика – це справжній жах, проте чи міг би хтось уявити, що розробники популярного горору запросять до співпраці продюсера мегапопулярного в усьому світі корейського гурту BTS. Саме так, нова глава буде повністю присвячена тематиці корейської поп-музики.

Обидва нові ігрові персонажі, що запропонує доповнення – музиканти. Перший з них – "вбивця" на прізвисько The Trickster – колишня зірка вигаданого гурту No Spin, на ім'я Джі Вун. Через власні заздрощі молодик кинув своїх колег гинути в студії, охопленій пожежею. Після цього він запустив сольну кар'єру, і відчувши насолоду від вбивств, став катувати людей і потай додавати записані ним крики жертв до своїх пісень.

Посмішка The Trickster з бета-тесту DLC

До персонажів за яких гравцям належить спробувати вижити додасться продюсерка, на ім'я Юн Джин Лі, яка власне й запросила Джі Вуна в групу і писала для нього музику. Коли вона дізналася про те, що її підопічний – маніяк, той викрав її разом з іншими керівниками музичного лейблу, щоб зіграти у свою химерну гру.

Арт Юн Джин Лі та Джі Вуна / зображення IGN

Щоб простежити, що кей-поп культура максимально правдиво показана в грі, студія Behaviour Interactive запросила відомих музикантів, що довгий час з нею пов'язані – Кевіна Ву з групи U-KISS та канадського продюсера DJ Swivel, який працював з багатьма виконавцями корейської сцени, включно з всесвітньовідомими BTS.

Кевін Ву з U-KISS / зображення showasia

Доповнення отримало назву All-Kill та вже доступне для бета-тестування, а коли планується його повний реліз поки що невідомо. Проте це вже розділило прихильників гри на два табори: одні з нетерпінням чекають можливості випробувати нових персонажів в дії, а інші стверджують, що така колаборація суттєво зіпсує дух гри. На чиєму боці виявиться істина, стане зрозуміло лише після старту нової глави в історії Dead by Daylight.