Разработчики онлайн-хоррора анонсировали выход нового DLC, которое станет девятнадцатой главой игры. Дополнение будет полностью посвящено индустрии корейской поп-музыки. Больше – в материале.

Dead by Daylight – популярная онлайн видеоигра в жанре сурвайвал-хоррора, разработанная канадской компанией Behaviour Interactive. В рамках матчей команда от одного до четырех игроков противостоит на различных тематических картах пятому игроку, который выполняет роль "убийцы". Его "жертвы" – безоружны и не могут бороться с врагом, поэтому должны прятаться от него и помогать друг другу открыть выходы с карты и убежать, выиграв таким образом матч.

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Несмотря на то, что игра появилась в далеком 2016 году она все еще популярна. Основной причиной этого можно назвать постоянную поддержку от разработчиков, что регулярно поставляют в игру новый контент. Тематические DLC – настоящий козырь Behaviour Interactive. Ранее в игру уже добавили таких популярных персонажей, как The Ghost Face (с франшизы фильмов "Крик"), Фредди Крюгера и других героев фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов", героев популярного сериала "Очень странные дела" и даже целый пак косметических средств, посвященных популярным стримерам игры на платформе Twitch.

Фредди Крюгер в Dead by Daylight / изображение с deadbydaylight.fandom

В новой 19 главе проекта поклонников ожидает довольно странное сочетание. Для кого-то корейская поп-музыка – это настоящий ужас, но кто бы мог представить, что разработчики популярного хоррора пригласят к сотрудничеству продюсера мегапопулярной во всем мире корейской группы BTS. Именно так, новая глава будет полностью посвящена тематике корейской поп-музыки.

Оба новые игровые персонажи, что предложит дополнение – музыканты. Первый из них – "убийца" по прозвищу The Trickster – бывшая звезда вымышленной группы No Spin по имени Джи Вун. Из-за собственной зависти молодой человек бросил своих коллег погибать в студии, охваченной пожаром. После этого он запустил сольную карьеру, и почувствовав наслаждение от убийств, стал пытать людей и втайне добавлять записанные крики жертв к своим песням.

Улыбка The Trickster с бета-теста DLC

К персонажам за которых игрокам предстоит попробовать выжить добавится девушка-продюсер по имени Юн Джин Ли, которая собственно и пригласила Джи Вуна в группу и писала для него музыку. Когда она узнала о том, что ее подопечный – маньяк, то он похитил ее вместе с другими руководителями музыкального лейбла, чтобы сыграть в свою причудливую игру.

Арт Юн Джин Ли и Джи Вуна / изображение IGN

Чтобы проследить, что кей-поп культура максимально правдиво показана в игре, студия Behaviour Interactive пригласила известных музыкантов, что долгое время с ней связаны – Кевина Ву из группы U-KISS и канадского продюсера DJ Swivel, который работал со многими исполнителями корейской сцены, включая всемирно известных BTS.

Кевин Ву из U-KISS / изображение showasia

Дополнение получило название "All-Kill" и уже доступно для бета-тестирования, а когда планируется его полный релиз пока неизвестно. Однако оно уже разделило поклонников игры на два лагеря: одни с нетерпением ждут возможности испытать новых персонажей в действии, а другие утверждают, что такая коллаборация существенно испортит дух игры. На чьей стороне окажется правда, станет ясно только после старта новой главы в истории Dead by Daylight.