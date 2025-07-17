Розробники 007 First Light розкрили, яку вимогу перед ними поставили творці фільмів про Бонда

Один з директорів IO Interactive розповів як творці майбутньої 007 First Light співпрацюють з медіакомпанією MGM та яку головну вимогу вони поставили перед грою про Джеймса Бонда.

Директор з глобального маркетингу IO Interactive – Джонатан Лакайль пролив трохи світла на те, як триває розробка 007 First Light, інформує 24 Канал з посиланням на VGC.

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Ігровий Бонд не буде "машиною для вбивств"?

У нещодавньому інтерв'ю Лакайль розповів, що загалом співпраця з Metro-Goldwyn-Mayer є класним досвідом і їх не можна назвати строгими наглядачами.

Одначе, все ж була одна вимога, яку медіагіганти донесли до розробників гри доволі чітко і це навіть не те чому тримають в секреті актора, який зіграв Джеймса Бонда.

Не робіть з нього машину для вбивства!,

– пригадує Лакайль основний запит кіноробів.

Окрім цього, директор IOI не пригадав, щоб MGM висувала якісь вимоги чи влазила у творчий процес щодо майбутньої гри.

Щоправда, не можна сказати, що кіностудія приймала всі ідеї розробників. Але навіть відмови були не надто категоричними.

Це завжди було радше так: "окей, але ми могли б зробити це ось так",

– говорить розробник.

За словами Лайкаля, через це процес розробки 007 First Light включав багато продуктивного обговорення і це пішло тільки на користь гри.

Трейлер – дивіться відео

Реліз 007 First Light намічений на 2026 рік для PS5, Xbox Series X/S та ПК.